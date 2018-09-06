TBB Başkanı Aydın: TL mevduat sahiplerinin getirisi artacak

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Aydın, mevduat getirisine vergi düzenlemesine ilişkin, "Bu düzenlemedeki temel hedef, milli para ile tasarrufun teşvik edilmesi" dedi. Aydın, "Düzenleme sayesinde, TL mevduat sahipleri faiz oranlarını yukarıya çekmeden daha iyi getiri imkanı elde etmiş olacak" diye konuştu.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Hüseyin Aydın, mevduat getirisine vergi düzenlemesini değerlendirdi.

© REUTERS / Murad Sezer/Illustration/File Photo Tasarrufa teşvik kararnamesi: Vadeli TL hesabında vergi düştü, dövizde arttı

Aydın yaptığı açıklamada, "Bu düzenlemedeki temel hedef, milli para ile tasarrufun teşvik edilmesi" dedi.

"Düzenleme sayesinde, TL mevduat sahipleri faiz oranlarını yukarıya çekmeden daha iyi getiri imkanı elde etmiş olacak. Böylece, dolaylı olarak kredi faizleri üzerindeki baskı da kısmen azalacaktır" diyen Aydın şöyle devam etti:

"Mevduat getirisine vergi düzenlemesinin, dolarizasyonun belirli ölçülerde azaltılması yönünde de katkısı olacağını düşünüyorum."