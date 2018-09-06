Dolar, yönünü aşağı çevirdi

Güne 6.60 seviyelerinde başlayan ve 6.64 seviyesine kadar çıkan dolar/TL, 6.60'ın altına geriledi.

Instagram Dolar yeniden vites yükseltti

Piyasada gözler, Merkez Bankası'nın 13 Eylül'deki faiz toplantısına çevrilirken, döviz cephesinde dalgalı seyir devam ediyor. Güne yükselişle başlayarak 6.64 seviyesini test eden dolar/TL, yeniden yönünü aşağı çevirdi ve 6.55 seviyelerine kadar indi.

TCMB'nin faiz artışına birçok analist kesin gözüyle bakarken, ne kadarlık artış yapılacağına dair beklentiler net değil.

Dünya'nın aktardığına göre, analistler reel faizleri tekrar pozitif alana çekmek ve piyasalara güven telkin etmek için bin baz puana varan oldukça yüklü faiz artırımı yapılması gerektiğine dikkat çekse de TCMB'den daha temkinli bir faiz artışı gelebileceği varsayılıyor.