Ankara'da su faturalarında yüzde 17 indirim

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Tuna, vatandaşın günlük hayatında birinci derecede önemli olan konulara öncelik verdiklerini belirtti.

Göreve geldikten sonra 16 ilçede su indirimine gittiklerini aktaran Tuna, konut ve iş yeri dahil tüm aboneler için de bir indirim yapılması konusunda uzun süredir çalıştıklarını söyledi.

Su indirimine ilişkin Başkanlık yazısının Büyükşehir Belediye Meclisi'nin bu ayki toplantısında karara bağlanacağını açıklayan Tuna, "ASKİ Yönetim Kurulu kararı ile birlikte onayımın da yer aldığı Başkanlık yazısı bu ayki Büyükşehir Belediye Meclisine gelecek. Son dönemde dış etkenli ekonomik baskılar nedeniyle vatandaşlarımızın yaşadığı sıkıntıları bertaraf etmek ve onları biraz olsun rahatlatmak için ve tabii ki sosyal belediyecilik anlayışımızın bir gereği olarak su faturalarında indirim kararı aldık. Mecliste bu yönde karar alacağız inşallah. 17 Eylül'de okulların açılacağı günden itibaren geçerli olacak şekilde yüzde 17'lik bir indirim yapıyoruz. Hesaplamalarımızla ancak bu kadar indirim yapabiliyoruz. Dış ekonomik saldırılara karşı vatandaşlarımızın yanında olmak ve destek olmak düşüncesiyle bunu gerçekleştiriyoruz. Bu bir motivasyon, bir katkımız olsun istiyoruz. Konut, işletmeler tüm aboneleri kapsıyor ve merkez dahil 25 ilçenin tamamında indirim uygulayacağız" dedi.