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18:18 06 Eylül 2018
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    Mısır

    Üreticiden yem isyanı: Yerli mısırda neden zam var?

    © AP Photo /
    Ekonomi
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    BESD-BİR Başkanı ı Sait Koca yükselen yem fiyatlarından dertli olduklarını belirterek, "İthal girdilerin fiyatı arttı ancak yerli mısırda fiyat neden artıyor" dedi. TÜRKİYEM-BİR Başkanı Ülkü Karakuş ise TMO'nun piyasaya müdahale etmesi gerektiğini söyledi.

    Buğday unu
    © Fotoğraf : Instagram
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    Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği (BESD-BİR) Başkanı Sait Koca, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) yükselen yem fiyatlarına müdahale etmesi gerektiğini ileri sürdü.

    Sait Koca son dönemde piliç ürünlerindeki fiyat artışlarının kurdaki spekülasyona bağlı maliyet artışlarından kaynaklandığını savundu.

    ‘TMO'NUN YÜKSELEN FİYATLARA DA MÜDAHALE ETMESİ GEREKLİ'
    Üretimin önemli bölümünün ithal girdilerle sağlandığını aktaran Koca, üretimde kullanılan mısırın ise önemli bölümünün yerli üretimden karşılandığını ancak burada da fiyatların arttığını iddia etti. Koca, "Kura bağlı olarak ithal girdilerinin fiyatı arttı ama yerli mısırın fiyatı niye artıyor? Yerli mısırı tonu 950 liraya mal ediyorduk. Bugün bin 300 — bin 400 lira rakamları telaffuz ediliyor. Fiyatlar düştüğünde müdahale eden TMO'nun yükselen fiyatlara da müdahale etmesi gerekli" diye konuştu.

    dolar
    © REUTERS /
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    Girdi maliyetlerindeki artışın fiyatlara aynı oranda yansıtılmadığını söyleyen Koca, "Ürettiğimizi satmak zorundayız. Fiyata aynen yansıtmamız mümkün değil" dedi.

    ‘İTİDALLİ OLMAMIZ GEREK'

    Türkiye Yem Sanayicileri Birliği (TÜRKİYEM-BİR) Başkanı Ülkü Karakuş da TMO'nun dünya fiyatlarının altında piyasaya ham madde sürerek müdahalede bulunmasını beklediklerini kaydetti. Karakuş, "Tarife kontenjanı yetkisi ve Hazine desteğiyle TMO'nun dünya piyasasından 3 milyon ton arpa, buğday, mısır gibi ham madde ürünlerini ithal etmesini istiyoruz. Kısa vadede netice alınacağını düşünüyoruz. İtidalli olmamız gerek. Alınacak tedbirlerle piyasadaki anormal durum 3-4 ayda dengeye ulaşır" ifadesini kullandı.

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    Etiketler:
    YEM, Mısır, TÜRKİYEM-BİR, TMO, BESD-BİR, Ülkü Karakuş, Sait Koca
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