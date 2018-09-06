TİM heyetiyle görüşen Albayrak'tan ihracatçılara destek mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ihracatçıların özellikle ithal ara maddelerin Türkiye'de üretilmesini sağlamasının önemli olduğunu belirterek, "Bu kapsamda bir strateji için bakanlık olarak sizlere gerekli desteği vermeye hazırız" ifadesini kullandı.

Bakan Albayrak, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Türkiye'nin ihracat hedeflerine ulaşması için atılabilecek adımların detaylı olarak ele alındığı görüşmede, ihracatçıların dövizi 180 gün içinde Türkiye'ye getirme ve yüzde 80'ini bankada tutma zorunluluğuna ilişkin düzenleme de değerlendirildi.

Albayrak, TİM'in düzenlemeye ilişkin taleplerinin tebliğlerle karşılanabileceğini belirtti. Görüşmedeki ana gündem maddelerinden biri de ihracatın ithalatı karşılama oranının yükseltilmesi için ağırlık verilmesi gereken alanlar oldu.

'EXIMBANK DAHA ETKİN BİR YAPIYA KAVUŞTURULACAK'

© AA / Fatih Kurt Türk Eximbank'tan 46 milyar dolarlık finansman desteği

Albayrak, "İhracatçımızın, özellikle ithal ara maddelerin Türkiye'de üretilmesini sağlaması önemli. Bu kapsamda bir strateji için bakanlık olarak sizlere gerekli desteği vermeye hazırız. Yeni ekonomi yaklaşımımızda, harcama ve yatırımlarımızda öncelikli 3 alanımızın birisi ihracatı artırma hedefini karşılamak olacak. Yatırımları ihracatı artırma, teknolojik ürün üretme ve cari açığı azaltma hedeflerine karşılık verip vermediğine göre değerlendirecek, karşılık verenleri önceleyeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Albayrak, yeni dönemde özellikle Eximbank'ın çok daha etkin bir yapıya kavuşturulacağını ve ihracatçıya verilen desteğin daha ileri taşınacağını söyledi.