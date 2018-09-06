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22:09 06 Eylül 2018
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    Shazam artık Apple'ın

    Shazam'ın Apple'a satışına Avrupa Birliği'nden onay

    © AA /
    Ekonomi
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    AB'nin yürütme organı Avrupa Komisyonu, İngiltere merkezli müzik tanıma uygulaması Shazam'ın Amerikan teknoloji devi Apple tarafından satın alınmasına uzun incelemeler sonucunda onay verdi.

    Apple
    © REUTERS / Regis Duvignau
    Apple'ın piyasa değeri 1 trilyon dolara ulaştı
    Geçen yılın sonlarında Shazam'ın Apple'a 400 milyon dolara satışına pek çok AB devletinin karşı çıkması üzerine durdurma kararı çıkaran Avrupa Komisyonu, nisanda başlattığı derinlemesine soruşturmayı tamamlayarak nihai kararını açıkladı.

    'REKABETE VE TERCİH SEÇENEKLERİNE ETKİSİ OLMAZ'

    Apple'ın Shazam'ı satın almasının önünde bir engel bulunmadığına hükmeden Avrupa Komisyonu, bunun dijital müzik yayını hizmetler arasında giderek keskinleşen rekabete zarar vermeyeceğini ve tüketicilerin tercih seçeneklerini azaltmayacağını savundu.

    Amazon
    © REUTERS / Pascal Rossignol/File Photo
    Amazon'un piyasa değeri 1 trilyon dolara ulaştı
    Böylece AB'nin Facebook, Google ve Amazon'a karşı daha sıkı düzenlemeler yürürlüğe sokmasına karşın, Brüksel-Silikon Vadisi arasındaki son kapışmada gülen taraf ikincisi oldu.

    'VERİ ANAHTARI'

    Avrupa Komisyonu'nun Rekabetten Sorumlu Üyesi Margrethe Vestager, ''Veri, dijital ekonominin anahtarı. O yüzden potansiyel olarak ticari açıdan hassasiyet taşıyanlar dahil önemli veri dizilerinin alım-satımıyla ilgili işlemleri dikkatle incelemek zorundayız'' diyerek ekledi:

    ''Shazam'ın kullanıcı ve müzik verilerini ayrıntılı analiz ettikten sonra, Apple tarafından satın alınmalarının dijital müzik yayını piyasasında rekabete zarar vermeyeceği sonucuna vardık.''

    APPLE, SPOTIFY'A KARŞI

    Apple iPhone X
    © AP Photo / Ng Han Guan
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    Apple Shazam'ı bünyesine katarak dijital müzik yayını piyasasındaki İsveç merkezli Spotify'ın üstünlüğünü kırma çabasında.

    Apple CEO'su Tim Cook, mayıs ayında Apple Music servisinin 50 milyon ödeme yapan üyesi olduğunu açıklamıştı. Bu, Spotify'in temmuzda açıklanan 83 milyon paralı üye sayısının çok gerisinde.

    SHAZAM 1 MİLYAR KEZ İNDİRİLDİ

    Ama yine de Apple Music, Avrupa'da en çok dinlenilen ikinci dijital müzik yayın sistemi. En önde gelen müzik tanıma sistemi olan Shazam geçen yıl akıllı telefonlara 1 milyar kez indirildi ve günde 20 milyon kez kullanılıyor.

    'RAKİP SERVİSLERİN TÜKETİCİLERİNİ KENDİSİNE ÇEKEBİLİR' ENDİŞESİ

    Apple
    © REUTERS / Aly Song
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    Shazam, akıllı telefondan dinletilen müziği tanıyıp çok sayıda üyeli müzik servisine link verdiğinden, Apple'a rakip firmalar ve onların tüketicileriyle ilgili hassas bilgilerin Apple'a geçmesi, Amerikan devinin de bu veriler üzerinden rakiplerinin tüketicilerini kendi servisine geçmeye ikna etmesi endişesi gündemde.

    KOMİSYON, SATIŞ VE BİRLEŞMELERİ ENGELLEYEBİLİYOR

    AB Komisyonu, yaptığı soruşturmalarda rekabete aykırılık olup olmadığını değerlendirme ve rekabete zarar verecek durumların tespiti halinde, şirket satın alma ve birleşmelerini engelleme yetkisine sahip.

    RYANAIR'E FREN ÇEKİLMİŞTİ

    Daha önce İrlanda'nın Ryanair havayolu şirketi, yüzde 30 hissesine sahip olduğu rakibi Aer Lingus havayolunu 3 defa satın almaya kalkışmış, fakat Komisyon bunu Ryanair'ın tekelleşmesine yol açacağı gerekçesiyle reddetmişti.

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    Etiketler:
    Shazam, Avrupa Birliği Rekabet Komisyonu, Avrupa Birliği (AB), Apple, Avrupa Birliği Rekabet Komisyonu Üyesi Margrethe Vestager, İrlanda, İngiltere, Avrupa
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