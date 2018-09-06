Mücevher firması Gilan, konkordato ilan etti

© AA / Murat Kaynak Konkordato tasarısı TBMM'den geçti

Bloomberg'den Burak Karagöz'ün haberine göre, firmanın üst düzey yöneticilerinden Osman Geylan, 3 Eylül Pazartesi günü konkordato için başvurduklarını, 5 Eylül Çarşamba günü konkordato ilan ettiklerini belirtti ve "İşimize odaklanabilmek için bunu yaptık, amacımız mevcut vadeleri uzatmak. Borçlu olduğumuz bankaların markamıza bakış açısı olumlu, böyle dönemler beraber hareket edilmesi gereken dönemler, Türkiye hedeflerine markalarıyla ulaşabilir" dedi.

Geylan, şu anda, mevcut varlıklarının bankalara olan borçlarına rahat rahat yetecek düzeyde olduğunu da vurguladı.

Şirketin beşi katılım bankası olmak üzere toplamda 12 bankaya borcu bulunuyor.