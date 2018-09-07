Dolar/TL kuru, yeni güne 6.59 seviyesinde başladı

ABD ile ilişkiler ve İdlib konusundaki gelişmelerin de izlendiği piyasada dolar endeksinin gerilemesiyle euro/dolar paritesindeki yükselişe paralel euro'ya endeksli Doğu Avrupa ülke para birimleri ile birlikte TL de toparlanma eğilimine girdi.
© AFP 2018 / JEAN-FRANCOIS MONIER
Güney Afrika ve Arjantin ekonomisine yönelik gelişmeler genel olarak gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde baskı yaratıyor.
Dolar/TL 6.5914/6.5924 seviyesinde bulunuyor. Euro/TL ise 7.6717/7.6729'dan işlem görüyor.
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