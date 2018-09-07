Dolar/TL kuru, yeni güne 6.59 seviyesinde başladı

Dolar/TL bu sabah 6.59 civarında, Euro ise 7,67 seviyelerinde işlem görüyor. Piyasalarda, faiz artışı beklenen 13 Eylül'deki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplantısına odaklı seyir sürüyor.

© AFP 2018 / JEAN-FRANCOIS MONIER Arap sabununun fiyatı, üç ayda yüzde 36 arttı

ABD ile ilişkiler ve İdlib konusundaki gelişmelerin de izlendiği piyasada dolar endeksinin gerilemesiyle euro/dolar paritesindeki yükselişe paralel euro'ya endeksli Doğu Avrupa ülke para birimleri ile birlikte TL de toparlanma eğilimine girdi.

Güney Afrika ve Arjantin ekonomisine yönelik gelişmeler genel olarak gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde baskı yaratıyor.

Dolar/TL 6.5914/6.5924 seviyesinde bulunuyor. Euro/TL ise 7.6717/7.6729'dan işlem görüyor.