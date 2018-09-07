Mendo İç Giyim, konkordato istedi

Aynı zamanda Tüm İç Giyim Sanayicileri Derneği (TİGSAD) Başkanı da olan Osman Alyüz, sahibi olduğu Mendo İç Giyim, Mendoğlu Çamaşırları ve Menpa Mağazacılık için konkordato talebinde bundu. Mahkeme, her iki şirket için de geçici mühlet verdi iki kişilik de konkordato komiseri heyeti atadı.

© Fotoğraf : Hotiç Hotiç konkordato ilan etti

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre Osman Alyüz, çoğunluk hissedarı olduğu Mendo İç Giyim Tekstil Pazarlama Ve Dış Ticaret Limited Şirketi, Mendoğlu Çamaşırları Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi, Menpa Mağazacılık Pazarlama Tekstil Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi için konkordato başvurusunda bulundu.

Dava başvurusu İstanbul Anadolu 2. Asliye Tic. Mahkemesine yapıldı. Mahkeme, yapılan başvuru sonrası, şirketleri hacizlere karşı korumaya alacak tedbir kararı verdi.

ÜÇ KİŞİLİK KOMİSER HEYETİ

© AFP 2018 / Yuri KADOBNOV Mücevher firması Gilan, konkordato ilan etti

Tedbir kararı ile birlikte, İcra İflas Hukukçusu Mehmet Kamil Yıldırım, Yeminli Mali Müşavir Kamil Ay ve Serbest Mali Müşavir İleri Akıncı konkordato komiseri olarak atandı.

SEKTÖRÜN ÖNEMLİ OYUNCUSU

Davaya ilişkin ilk duruşma ise 30 Kasım günü yapılacak. Aynı zamanda, sektörel dernek konumundaki TİGSAD'ın başkanı da olan Alyüz'ün sahibi olduğu şirketler, iç giyim sektöründe önemli bir oyuncu konumunda.