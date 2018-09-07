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13:11 07 Eylül 2018
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    Mendo

    Mendo İç Giyim, konkordato istedi

    © Fotoğraf : Instagram
    Ekonomi
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    Aynı zamanda Tüm İç Giyim Sanayicileri Derneği (TİGSAD) Başkanı da olan Osman Alyüz, sahibi olduğu Mendo İç Giyim, Mendoğlu Çamaşırları ve Menpa Mağazacılık için konkordato talebinde bundu. Mahkeme, her iki şirket için de geçici mühlet verdi iki kişilik de konkordato komiseri heyeti atadı.

    Hotiç
    © Fotoğraf : Hotiç
    Hotiç konkordato ilan etti
    Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre Osman Alyüz, çoğunluk hissedarı olduğu Mendo İç Giyim Tekstil Pazarlama Ve Dış Ticaret Limited Şirketi, Mendoğlu Çamaşırları Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi, Menpa Mağazacılık Pazarlama Tekstil Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi için konkordato başvurusunda bulundu.

    Dava başvurusu İstanbul Anadolu 2. Asliye Tic. Mahkemesine yapıldı. Mahkeme, yapılan başvuru sonrası, şirketleri hacizlere karşı korumaya alacak tedbir kararı verdi.

    ÜÇ KİŞİLİK KOMİSER HEYETİ

    Mücevher
    © AFP 2018 / Yuri KADOBNOV
    Mücevher firması Gilan, konkordato ilan etti
    Tedbir kararı ile birlikte, İcra İflas Hukukçusu Mehmet Kamil Yıldırım, Yeminli Mali Müşavir Kamil Ay ve Serbest Mali Müşavir İleri Akıncı konkordato komiseri olarak atandı.

    SEKTÖRÜN ÖNEMLİ OYUNCUSU

    Davaya ilişkin ilk duruşma ise 30 Kasım günü yapılacak. Aynı zamanda, sektörel dernek konumundaki TİGSAD'ın başkanı da olan Alyüz'ün sahibi olduğu şirketler, iç giyim sektöründe önemli bir oyuncu konumunda.

     

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    Etiketler:
    euro, konkordato, TL, dolar, Mendo, Osman Alyüz, Dinçer Gökçe, Türkiye
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