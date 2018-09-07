TESK'ten artan kur ile merdiven altı üretim uyarısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, artan döviz kurlarının merdiven altı üreticileri tarafından fırsata çevrilmeye çalışıldığını belirterek "Ürün pahalılığından faydalanan merdiven altı üreticileri, son zamanlarda fason ürünleri piyasaya daha fazla sürmeye başladı" dedi.

Palandöken, yazılı açıklamasında, kozmetikten gıdaya, ayakkabıdan tekstile kadar birçok üründe döviz kuruna bağlı yapılan son zamların, dar gelirli vatandaşların alım gücünün düşmesine neden olduğuna dikkati çekti.

Vatandaşlar daha ucuza ürün satın almak için arayışa girerken, merdiven altı üreticilerin de vurgun yapma peşinde olduğuna işaret eden Palandöken, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dövize bağlı olarak özellikle ithal ürün fiyatlarının aşırı yükselmesiyle bu ürünlerin piyasadaki taklitleri arttı. Ürün pahalılığından faydalanan merdiven altı üreticileri son zamanlarda fason ürünleri piyasaya daha fazla sürmeye başladı. Sağlığımızı tehdit eden ve kayıt dışı ekonomiyi artıran merdiven altı üretime yönelik denetimler artırılmalı. Vatandaşlarımız alışveriş yaparken piyasayı çok iyi kontrol ederek ürün karşılaştırması yapmalı."

© Fotoğraf : Twitter TESK: Fiyat artırmayıp kahramanlığını bir kez daha gösteren bakkallarımız halkımızın takdirini aldı

Palandöken, piyasa fiyatının altında satılan ürünlere karşı şüpheyle yaklaşılması gerektiğinin altını çizerek vatandaşların fason ve taklit ürünlerin zararları hakkında bilinçlendirilmesi ve artan merdiven altı üretimle mücadele için denetimlerin sıklaştırılması gerektiğini vurguladı. Zamlar nedeniyle alım gücü düşen vatandaşların, merdiven altına yönelmek yerine güvendiği yerlerden az ve öz alışveriş yapmasını tavsiye eden Palandöken, şunları kaydetti:

"Şekerin, sütün, unun fiyatı ortada. Kimse maliyetinin altında tatlı yapıp, zararına satmaz. Ucuza satılan merdiven altı ürünlerin içine ne konulduğu belli değil. Atalarımız 'Ucuzdur vardır illeti, pahalıdır vardır hikmeti' diye boşuna söylememiş. Merdiven altı üretim halk sağlığını olumsuz etkilediği gibi kayıt dışılığı artırarak ülke ekonomisine de zarar veriyor."