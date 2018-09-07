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17:05 07 Eylül 2018
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    kitap, okul, MEB

    MEB kâğıt krizi nedeniyle okullara kitap gönderemiyor, MEDAŞ elektrik direği dikemiyor

    © AA /
    Ekonomi
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    İthal kâğıt sıkıntısı nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullara kitap gönderemediği iddia edilirken, ekonomik kriz elektrik sektörüne de sıçradı. Konya, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Karaman ve Kırşehir'e elektrik dağıtım hizmeti veren MEDAŞ'ın yeni elektrik direği dikemediği ve yeni bağlantı yapamadığı öne sürüldü.

    İthal kâğıda mahkum edilen basım yayın sektörü yaşam mücadelesi verirken, durumun Milli Eğitim Bakanlığı'nı da etkilemeye başladığı ileri sürüldü. Ücretsiz dağıtılması için Bakanlık tarafından gönderilmesi gereken kitapların bazılarının okullara gönderilemediği, kitapların basılamadığı ve çok sayıda kitabın da dijital olarak gönderilebileceği belirtildi.

    TYB İstanbul Başkanı Mahmut Bıyıklı
    © AA /
    'Acilen yerli kağıt üretimine geçilmeli'
    Milli Gazete'den Gökçen Göksal'ın haberine göre, geçtiğimiz günlerde birçok gazete ithal kâğıt fiyatlarındaki fahiş artış yüzünden ya zam yapmış ya da sayfa sayısını düşürmüş, bazı yayınevleri de kitap basımlarını durdurmuştu.

    Kitapların okullara dijital olarak verilmesi durumunda bu kitaplar ya öğrencilerin bilgisayarlarına yüklenecek ya da akıllı tahta üzerinden işlenecek. Akıllı tahta üzerinden işlenmesi durumunda öğrencilerin önlerinde kitap bulunmayacak. Öğrenciler kitap temini için dijital olarak verilen kitapları fotokopilerle çoğaltabilecek. Bir top fotokopi kâğıdının fiyatı ise 20 ila 30 lira arasında değişiyor.

    'ELEKTRİK OLMADAN EVİMİZİ NASIL YAPACAĞIZ?'

    Öte yandan ekonomik kriz ve doların TL karşısında değer kaybetmesi elektrik sektörünü de olumsuz etkiledi.

    Elektrik direkleri
    © REUTERS / Mike Hutchings
    Elektrik ve doğalgaza zam
    Kirsehirhaberturk.com'un haberine göre, imarlı arsasına yeni ev yapan vatandaşlar MEDAŞ'a giderek elektrik direği dikilmesi ve yeni bağlantı çekilmesi için başvuruda bulundu. Ancak MEDAŞ, elektrik direği dikemeyeceklerini ve yeni bağlantı yapamayacaklarını belirtti.

    Devletten ödenek alınamadığı için yeni elektrik direği, dolayısıyla yeni elektrik hattı çekilemediği belirtilen habere göre, bağlantı yapılacak kablo gibi malzemelerin de temin edilemediği kaydedildi. Söz konusu yatırımların sadece acil durumlar dışında yapılmayacağı belirtildi.

    Habere göre, yeni elektrik hatlarının çekilmesine ilişkin ödeneklerin askıya alınması sonrası üretim çiftliği, fabrika ve konut gibi özel teşebbüs yatırımlarının da durabileceği belirtiliyor. İmarlı arsalarına ruhsat aldıklarını ve ev yapımına başladıklarını belirten vatandaşlar, "Madem öyle belediye bize neden ruhsat veriyor. Biz evimizi elektrik olmadan nasıl yapacağız? Hadi yaptık elektrik olmadan nasıl oturacağız yetkililer duruma acil olarak el atmalı" çağrısında bulundular.

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    Etiketler:
    Akıllı tahta, kağıt, elektrik, ekonomik kriz, kitap, MEDAŞ, MEB, Kırşehir, Türkiye
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