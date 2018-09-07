Katar'dan Almanya'ya 10 milyar euro'luk yatırım

Berlin'i ziyaret eden Katar Emiri, Almanya'da 10 milyar euro'luk yatırım daha yapacaklarını duyurdu. Almanya Başbakanı Merkel, Katar ile enerji alanındaki işbirliğinin önemini vurguladı.

Yıllardır sanayi ülkelerinin büyük anonim şirketlerine yüklü yatırım yapan Katar Emirliği bundan böyle portföyüne orta ölçekli Alman işletmelerini de alacak.

Berlin'de Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya gelen Katar Emiri Tamim bin Hamad el Tani, Katar açısından Almanya'nın önemli bir ortak olduğunu ve önümüzdeki beş yıl içinde 10 milyar euro'luk yatırım planladıklarını açıkladı.

Almanya'nın ekonomik gücünün bilincinde olduklarını belirten Katar Emiri, Başbakan Merkel ile birlikte Berlin'de Almanya-Katar yatırımcılar konferansının açılışına katıldı. El Tani, "Alman ekonomisinin gücünü biliyoruz" diye konuştu.

Katar'ın Volkswagen, Deutsche Bank, Siemens, Hochtief ve SolarWorld gibi büyük Alman şirketlerinde de iştirakleri bulunuyor. Katar resmi verilerine göre Almanya'da şimdiye kadar yapılan yatırımların hacmi 25 milyar euro'yu buluyor.

MERKEL'DEN ENERJİDE İŞBİRLİĞİ VURGUSU

Merkel ise yaptığı konuşmada, doğalgaz alanında Katar ile işbirliği yapmayı arzuladıklarını belirterek "Öncelikle enerji sektörünün ikili ekonomik ilişkilerin arttırılması açısından önemli potansiyel sunduğunu" söyledi.

Almanya Başbakanı, dünyanın en büyük sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ihracatçısı olan Katar'ın kapasitesini daha da artırmayı planladığına dikkat çekerek, "Sıvılaştırılmış doğalgaz, doğalgaz kaynaklarının çeşitlendirilmesine katkıda bulunmakta, ayrıca ikmal güvenliğinin korunmasına da hizmet etmektedir" dedi.