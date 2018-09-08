Trump: Apple fiyatları artabilir

© REUTERS / Stephen Lam Apple'dan Türkiye'ye özel zam

ABD Başkanı Donald Trump, ticaret savaşına giriştiği Çin'i Twitter hesabı üzerinden bir kez daha hedef aldı.

"Çin'e getirebileceğimiz devasa gümrük vergileri sebebiyle Apple fiyatları artabilir" diyen Trump, şöyle devam etti: "Ama SIFIR vergi ve aslında vergi teşviğinin yolunu açabilecek kolay bir çözüm var. Mallarınızı Çin yerine ABD'de üretin. Yeni fabrikalar açmaya başlayın. Heyecan verici!"

Apple prices may increase because of the massive Tariffs we may be imposing on China — but there is an easy solution where there would be ZERO tax, and indeed a tax incentive. Make your products in the United States instead of China. Start building new plants now. Exciting! #MAGA — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 8, 2018

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