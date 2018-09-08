Tarım ve Orman Bakanı: Bizi topla tüfekle yıkamayanlar, dolarla, algı yönetimiyle alt etmeye çalışıyor

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli "Üretime her anlamda destek vereceğiz. Ülke olarak çok önemli bir eşikteyiz. Bir yandan büyüyor, bir yandan da iç ve dış mihraklarla uğraşıyoruz. Bizi topla tüfekle yıkamayanlar, dolarla, algı yönetimiyle alt etmeye çalışıyorlar" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Ağrı Kültür ve Kongre Merkezi önünde düzenlenen 2. Ağrı Bal Festivali'ne katıldı.

© AA / Emin Sansar Bakan Pakdemirli: Yeni yıla kadar ekmekte fiyat artışı yok

Ağrı'da bal üreticilerine ve çiftçilere verdikleri desteklerle ilgili bilgi veren Pakdemirli, şunları kaydetti: "Üretime her anlamda destek vereceğiz. Ülke olarak çok önemli bir eşikteyiz. Bir yandan büyüyor, bir yandan da iç ve dış mihraklarla uğraşıyoruz. Bizi topla tüfekle yıkamayanlar, dolarla, algı yönetimiyle alt etmeye çalışıyorlar. Buğdaya, una, ekmeğe zam geliyor diyerek vatandaşımızı zul edenlere milletçe milli bir duruş sergileyerek, gereken cevabı veriyoruz.

Dün ben de bu konuda çok spekülasyon olduğu için sabahtan tüm zincir mağazalarımızı aradım. Yani Türkiye'de 81 ilimizdeki yerleşik ulusal mağazalarımızı aradım ve 'Siz ekmekle ilgili ne düşünüyorsunuz?' dedim. Onlar da 'Biz yeni yıla kadar kesinlikle zam yapmayacağız, zarar bile etsek zam yapmayacağız' dediler.

© REUTERS / Steven Saphore Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu Başkanı: Yüzde 30 ile yüzde 40 arasında zam lazım

Ben de dün televizyonlara çıktım dedim ki 'Ben fakirin, fukaranın vatandaşın ekmeğini oynatmıyorum, bu spekülasyonlara yeter, yeni yıla kadar ekmeğe zam yok' diye televizyondan haykırdım."

Fırıncılar Federasyonu'na hassasiyetlerinden dolayı teşekkür eden Pakdemirli, "Türkiye Cumhuriyeti çok kadim bir devlettir. Avcının hikayesi ise aslan ortaya çıkana kadardır. Artık aslan sahneye çıkmıştır, takke düşmüş, kel görünmüştür. Aziz milletimiz kendisine oynanan oyunun farkındadır. Artık bu millet ısırıldığı delikten bir daha ısırılmayacaktır" değerlendirmesinde bulundu.