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15:33 09 Eylül 2018
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    Altın

    Bankalardaki altın miktarında 10.6 ton azalma

    © REUTERS / Umit Bektas
    Ekonomi
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    Temmuz ayında kıymetli maden depo hesaplarındaki altın miktarı 10.6 ton azaldı

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    Türkiye'de yerleşik mudilerin altın hesaplarının değeri, temmuzda haziran ayına kıyasla 681 milyon lira azalırken, bu rakam miktar bazında 10.6 tonluk kayba işaret etti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlenen bilgilere göre, Temmuz 2018 itibariyle Türkiye'de yerleşik 89 milyon 614 bin 490 mudi bulunuyor. Bu mudilerin bankalardaki toplam mevduatı ise Türk lirası bazında 1 trilyon 801 milyar 206 milyon lira oldu.

    Yurtiçi yerleşiklerin, mevduatlarının 999 milyar 497 milyon lirasını TL cinsinden, 769 milyar 812 milyon lirası döviz tevdiat ve 31 milyar 898 milyon lirasını da kıymetli maden depo hesaplarında tuttuğu görüldü.

    Birgün'de yer alan habere göre, bu yılın haziran sonunda, yurt içi yerleşiklerin Türk lirası mevduatları 979 milyar 108 milyon lira, döviz tevdiat hesapları 727 milyar 812 milyon lira ve kıymetli maden depo hesapları 32 milyar 578 milyon lira düzeyinde bulunuyordu.

    Böylece haziran ayından ağustos sonuna kadar geçen bir aylık sürede, yurt içi yerleşikler hesaplarına 20 milyar 388 milyon liralık Türk lirası cinsinden mevduat ve 42 milyar liralık döviz eklerken, altın hesaplarında 681 milyon liralık düşüş göze çarptı.

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    © REUTERS /
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    125 TON KALDI

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda altının kilogramı temmuz ayının son işlem gününü 191 bin 770 liradan tamamlamıştı. Buna göre bankalarda yurt içi yerleşiklerin kıymetli maden depo hesaplarının büyüklüğünün temmuz sonunda 125,3 ton düzeyinde gerçekleştiği hesaplandı. Yapılan hesaplamalara göre, bankalardaki altın hesaplarının büyüklüğü, haziran sonunda 176.9 ton seviyesinde bulunuyordu. Bu da kıymetli maden depo hesaplarının büyüklüğünde bir ayda 10.6 tonluk azalış gerçekleştiğine işaret etti.

    Etiketler:
    banka, stok, altın, Mudi, Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)
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