Doları 4.57, euro'yu 5.37 gösteren Vakıf Katılım'dan açıklama: Saldırı püskürtüldü

Vakıf Katılım Bankası, dün gece saatlerinde resmi internet sitesinde yer alan hatalı döviz kurlarına ilişkin olarak açıklama yaptı.

Dün gece saatlerinde Vakıf Katılım Bankası'nın internet sitesinde dolar/TL kuru 4.57, euro/TL kuru ise 5.37 seviyesinde gösterildi.

İlerleyen saatlerde konuya ilişkin olarak açıklama yapan banka, söz konusu seviyelerden herhangi bir satış yapılmadığını bildirdi.

Bankanın kurumsal web sitesine siber saldırı gerçekleştiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"10 Eylül 2018 tarihinde kurumsal web sitemizde bilgilendirme amaçlı yayınlanan döviz kurlarımıza yönelik, 9 Temmuz 2018 tarihindeki kurlarımızı gösterecek şekilde bir siber saldırı düzenlenmiş, saldırı çok kısa sürede püskürtülmüştür. Bankacılık sistemlerimiz (mobil ve internet şubemiz) saldırıdan olumsuz etkilenmemiş olup, bu sürede gerçekleşen herhangi bir döviz alım-satım işlemi de bulunmamaktadır. Yapılan müdahale neticesinde kurumsal web sitemiz stabil hale getirilmiştir."

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