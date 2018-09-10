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08:04 10 Eylül 2018
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    'Bankaların musluğu İdlib'le açılacak'

    © REUTERS / Jose Luis Gonzalez
    Ekonomi
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    Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, Suriye'nin İdlib kentindeki gelişmelerin ekonomi açısından kritik oldğunu söyledi. Kibar, "Avrupa özellikle bu bölgeden gelecek göçmenler konusunda endişeli. Bu bölgede kilit role sahip Türkiye’nin kapıları açmaması için her türlü desteği vermeye hazırlar" dedi.

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    © Fotobank.ru/Getty Images / DHA
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    Hürriyet yazarı Emre Özpeynirci'nin "Bankaların musluğu İdlib'le mi açılacak?" başlıklı yazısında aktardığına göre Kibar, Türkiye'de Türk Lirası (TL) gelire sahip şirketlerin önemli bir kısmının dövizle borçlandığı ve yatırım yaptığını hatırlatarak, artan kurla borçlarını ödemede zorluk çektiklerini aktardı.

    Şu an bankaların yeniden yapılandırmada zorluk yaşadığını, bu yüzden kredi musluklarını kestiklerini kaydeden Kibar, Rusya ve Suriye rejimi tarafından operasyonların düzenlendiği İdlib'deki gelişmelerin bu noktada kritik olduğunu söyledi.

    Kibar, "Türkiye yaşanan gelişmelere yönelik dik duruyor. Ama Avrupa özellikle bu bölgeden gelecek göçmenler konusunda endişeli. Bu bölgede kilit role sahip Türkiye'nin kapıları açmaması için her türlü desteği vermeye hazırlar. Bunun sinyallerini de veriyorlar. Daha önce yaşanan mülteci sorunlarından dolayı dünyada büyük tepki çektikleri için benzer durumun tekrarlanmamasını istiyorlar. Özellikle Almanya son dönemde Türkiye ekonomisine yönelik olumlu mesajlar vermeye başladı. Bunlar artacaktır" yorumunu yaptı.

    Kibar'a göre, Avrupa'nın en büyük desteği finansal açıdan olacak. Türkiye'deki bankalara sendikasyon kredileriyle can suyu verecekler. Türk bankalar da borçları yenileyerek, Türkiye'de döviz borcu nedeniyle zorda olan şirketlere yeniden yapılandırma şansı verecek.

    Bu noktada yükün Türk halkına değil, borcu olan şirketlere yükleneceğinin de altını çizen Kibar, "Şirketlerin vadeleri uzayacak, faiz yükü onlara yazılacak. Yani senin benim sırtıma bindirilmeyecek" değerlendirmesini yaptı.

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    Etiketler:
    Kur, borç, dolar, euro, TL, Kibar Holding, Hürriyet, Ali Kibar, İdlib, Suriye, Türkiye
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