Türkiye, ikinci çeyrekte yüzde 5.2 büyüdü

Türkiye ekonomisinin yılın ikinci çeyreğindeki büyüme rakamları açıklandı. Buna göre ekonomi yüzde yüzde 5.2 büyüdü.
TÜİK'in açıklamasına göre; yıllık bilançolara ve gelir tablolarına dayalı olarak üretim yöntemine göre hesaplanan bağımsız yıllık gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH), zincirlenmiş hacim endeksiyle 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 7.4 arttı.
Yerleşik hanehalklarının ve hanehalkına hizmet eden kâr amacı olmayan kuruluşların toplam tüketim harcamaları, ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 6.3 arttı.
DEVLETİN TÜKETİM HARCAMALARI YÜZDE 7.2 ARTTI
Devletin tüketim harcamaları yüzde 7.2, gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 3.9 artış kaydetti. Mal ve hizmet ihracatı, ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4.5 ithalat ise yüzde 0.3 arttı.
Devletin nihai tüketim harcamalarındaki artış dikkat çekici…— Anadolu Yatırım (@Anadolu_Yatirim) September 10, 2018
Harcamalar Yöntemiyle #GSYH büyüme hızları: (Kaynak: TUİK) pic.twitter.com/kgBv6ZmHSo
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