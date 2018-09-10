Türkiye, ikinci çeyrekte yüzde 5.2 büyüdü

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5.2 büyüdü.

Türkiye ekonomisinin yılın ikinci çeyreğindeki büyüme rakamları açıklandı. Buna göre ekonomi yüzde yüzde 5.2 büyüdü.

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2017 yılının tamamındaki büyüme rakamı ise 7.4 olarak açıklandı. Geçen yılın aynı döneminde yüzde 5.4 olarak açıklanan büyüme rakamı, 2018'in ilk çeyreğinde ise yüzde 7.4 olmuştu.

TÜİK'in açıklamasına göre; yıllık bilançolara ve gelir tablolarına dayalı olarak üretim yöntemine göre hesaplanan bağımsız yıllık gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH), zincirlenmiş hacim endeksiyle 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 7.4 arttı.

Yerleşik hanehalklarının ve hanehalkına hizmet eden kâr amacı olmayan kuruluşların toplam tüketim harcamaları, ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 6.3 arttı.

DEVLETİN TÜKETİM HARCAMALARI YÜZDE 7.2 ARTTI

Devletin tüketim harcamaları yüzde 7.2, gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 3.9 artış kaydetti. Mal ve hizmet ihracatı, ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4.5 ithalat ise yüzde 0.3 arttı.