Forum İstanbul'da dövizle kira ödeyen esnaf, kepenk kapattı

© AA / Mehmet Acar Bakan Albayrak: Dövizle kira dönemi bitiyor, bir daha vergi barışı olmayacak

Evrensel'de yer alan habere göre, döviz kurulunda artış nedeniyle kirasını dövizle ödeyen Forum İstanbul AVM esnafı kepenk kapatarak kira fiyatında indirim yapmayan AVM yönetimini protesto etti. Öğle saatlerine kadar kepenk kapatan 64 mağazanın yöneticisi söz konusu eylemin uyarı niteliğinde olduğunu söyledi.

Bayrampaşa'da bulunan Forum İstanbul AVM'de bulunan bir mağaza çalışanı, "Sabah mağazalar açılmadı. Döviz kuruyla kiralar ödendiği için kiralar artıyor. AVM yönetimi indirime gitmedi. Forum İstanbul'da mağazaların büyük kısmı kapalı" dedi. Uyarı eyleminin öğle saatlerinde sona ereceği öğrenildi.

Forum İstanbul AVM’de dövizle kira ödeyen esnaf, kepenk kapatma eylemi yaptı https://t.co/t3crLWwTcQ pic.twitter.com/c9UdDR35sO — Evrensel Gazetesi (@evrenselgzt) September 10, 2018

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