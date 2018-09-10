Forum İstanbul'da dövizle kira ödeyen esnaf, kepenk kapattı

Bayrampaşa'da bulunan Forum İstanbul AVM'de bulunan bir mağaza çalışanı, "Sabah mağazalar açılmadı. Döviz kuruyla kiralar ödendiği için kiralar artıyor. AVM yönetimi indirime gitmedi. Forum İstanbul'da mağazaların büyük kısmı kapalı" dedi. Uyarı eyleminin öğle saatlerinde sona ereceği öğrenildi.
Forum İstanbul AVM’de dövizle kira ödeyen esnaf, kepenk kapatma eylemi yaptı https://t.co/t3crLWwTcQ pic.twitter.com/c9UdDR35sO— Evrensel Gazetesi (@evrenselgzt) September 10, 2018
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