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13:48 10 Eylül 2018
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    Şekib Avdagiç

    İTO Başkanı Avdagiç, büyüme rakamlarını değerlendirdi: Anlamlı bir cevap

    © Fotoğraf : Twitter
    Ekonomi
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    İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, ikinci çeyrek büyüme verilerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Avdagiç, "Türkiye’nin 2018 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 5.2 büyümesi ekonomimiz üzerinde senaryo yazanlara verilmiş anlamlı bir cevaptır" dedi.

    Sanayi
    © AA /
    Türkiye, ikinci çeyrekte yüzde 5.2 büyüdü
    Milliyet'te yer alan habere göre Şekib Avdagiç, Türkiye ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 5.2 büyümesini değerlendirdi.

    "Türkiye'nin 2018 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 5.2 büyümesi ekonomimiz üzerinde senaryo yazanlara verilmiş anlamlı bir cevaptır" diyen Avdagiç, şöyle devam etti:

    "Yılın ikinci üç ayı 24 Haziran seçimleri öncesine rastlamasına rağmen, bu süreçte seçime yönelik popülist yaklaşımlar yerine ekonominin gereklerinin uygulandığını gösteriyor. Son rakamlar bir kez daha milletçe, ekonominin bütün aktörleri olarak büyük bir dayanışma içinde ekonomik saldırıları bertaraf etmekte ustalık kazandığımızı ortaya koyuyor."

    'İÇ TALEBİN SOĞUDUĞU BU SÜREÇTE İHRACAT BÜYÜMEMİZİN SİGORTASIDIR'

    Avdagiç, ikinci çeyrek büyümesinin yeni yol haritasının ipuçlarını verdiğini belirterek, "İhracatın dış ticarete net katkısı dikkat çekici. İç talebin soğuduğu bu süreçte ihracat büyümemizin sigortasıdır" ifadesini kullandı.

    Berat Albayrak
    © AA / Mehmet Acar
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    Şekib Avdagiç, yüzde 5.2'lik büyümenin, nisan, mayıs ve haziran gibi maliyet baskısının arttığı bir dönemde üretim dinamiklerinin çalıştığını göstermesi açısından da ayrıca önemli olduğunu kaydetti.

    Avdagiç, "Sanayi ve yatırım artışı ekonomiyi desteklemiş gibi görünüyor. Kurda istikrar sağlanınca bu katkı çok daha fazla olacak" dedi.

    İTO Başkanı Avdagiç, şunları söyledi:

    — Türkiye'nin bundan sonraki hedefi, büyümemizi sağlıklı bir patikada tutmak, bunun için de büyüme kompozisyonunu değiştirmek. İkinci çeyrek büyümesi de bize bunun açık mesajını veriyor. Parolamız üretim, ihracat ve iç tasarruf.

    — Son büyüme verisi, dikkat etmemiz gereken alanlara da işaret ediyor. Mesela tarımın katma değer anlamında negatif bölgeye düşmesi önemle takip edilmeli. Mali disiplinin korunması adına kamu harcamalarındaki katkıyı, daha üretken yerlerden tamamlamayı amaç edinmeliyiz.

    — Mevcut kur kaynaklı zorlukları aşmak için, imalat sanayine dayalı bir dönüşüm hikayesini büyüme kitabımıza koymak zorundayız.

     

    Etiketler:
    ihracat, ithalat, euro, TL, dolar, büyüme rakamları, İstanbul Ticaret Odası (İTO), Şekib Avdagiç, Türkiye
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