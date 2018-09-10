TİM Başkanı Gülle: Büyümeye 1 puanlık katkı verdik

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, 2018 yılı ikinci çeyrekte açıklanan yüzde 5.2'lik büyüme verisini değerlendirdi.

Net dış ticaretin büyümeye 1 puanlık pozitif katkı sağladığını belirten Gülle, "Türkiye ekonomisi 2018 yılının ikinci çeyreğinde büyüme temposuna devam ederek yüzde 5.2 büyüme kaydetti. İkinci çeyrekte yatırımların atmış olması ve turizm sektöründeki ivmelenme sayesinde, net ihracatın büyümeye katkısı beklediğimiz gibi pozitif yönlü 1 puan oldu. İhracatın dönemlik GSYH içerisindeki payı ise yüzde 22.5 oldu" ifadesini kullandı.

'AVRUPA ÜLKELERİ ARASINDA EN İYİ BÜYÜME PERFORMANSI'



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Gülle, "OECD ortalamasının yüzde 2.5 olduğu ikinci çeyrekte, yüzde 5.2'lik büyüme verisi ile ülkemiz Avrupa'da verisi açıklanan ülkeler arasında en çok büyüyen ekonomi oldu. Yine bu çeyrekte Almanya, Fransa, İtalya ve İngiltere gibi büyük ekonomilerden daha hızlı büyüdük. 19 üyeli Euro bölgesi ve 28 üyeli AB aynı oranda artışla, sadece yüzde 2.2 büyüme kaydetti. Yüzde 5.2'lik büyüme ile Türkiye, 2018 ikinci çeyrekte Avrupa ülkeleri arasında en iyi büyüme performansı gösteren ekonomi oldu" diye konuştu.

Dünya'nın aktardığına göre, Türkiye'nin geçtiğimiz yıl olduğu gibi 2018'de de dünya ekonomilerinden pozitif anlamda ayrışmaya devam ettiğini belirten Gülle, şunları söyledi:

"Dünyanın en büyük ekonomilerini barındıran G7 içerisinde, büyüme verisi açıklanan 6 ülke arasındaki en yüksek büyümeyi kaydeden ülkemiz, 5.2'lik büyüme ile yüzde 0.1 büyüyen Brezilya, yüzde 1.6 büyüyen Meksika ve yüzde 3.4 büyüyen Avustralya gibi yükselen ekonomilerin üzerinde yer aldı."