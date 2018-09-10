TİM Başkanı Gülle: Büyümeye 1 puanlık katkı verdik

Net dış ticaretin büyümeye 1 puanlık pozitif katkı sağladığını belirten Gülle, "Türkiye ekonomisi 2018 yılının ikinci çeyreğinde büyüme temposuna devam ederek yüzde 5.2 büyüme kaydetti. İkinci çeyrekte yatırımların atmış olması ve turizm sektöründeki ivmelenme sayesinde, net ihracatın büyümeye katkısı beklediğimiz gibi pozitif yönlü 1 puan oldu. İhracatın dönemlik GSYH içerisindeki payı ise yüzde 22.5 oldu" ifadesini kullandı.
'AVRUPA ÜLKELERİ ARASINDA EN İYİ BÜYÜME PERFORMANSI'
Dünya'nın aktardığına göre, Türkiye'nin geçtiğimiz yıl olduğu gibi 2018'de de dünya ekonomilerinden pozitif anlamda ayrışmaya devam ettiğini belirten Gülle, şunları söyledi:
"Dünyanın en büyük ekonomilerini barındıran G7 içerisinde, büyüme verisi açıklanan 6 ülke arasındaki en yüksek büyümeyi kaydeden ülkemiz, 5.2'lik büyüme ile yüzde 0.1 büyüyen Brezilya, yüzde 1.6 büyüyen Meksika ve yüzde 3.4 büyüyen Avustralya gibi yükselen ekonomilerin üzerinde yer aldı."
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