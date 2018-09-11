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15:24 11 Eylül 2018
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    İstanbul, inşaat, konut

    İstanbul'da konut fiyatları altı ayda yüzde 6 düştü

    © AP Photo / Murad Sezer
    Ekonomi
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    İngiltere merkezli küresel gayrimenkul danışmanlık şirketi Knight Frank, dünyanın önde gelen 43 kentindeki lüks konut piyasasına ilişkin hazırladığı raporu yayımladı. Knight Frank'ın 'Global Kentler Fiyat Endeksi 2018' ikinci çeyrek verilerine göre, İstanbul konut fiyat artış liginde 39'uncu sıraya geriledi.

    İstanbul, inşaat, konut
    © REUTERS / Murad Sezer
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    Son bir yılda lüks ev fiyatlarının yüzde 2.4 düşüş gösterdiği İstanbul'da yılın ilk yarısında fiyatlar yüzde 6 geriledi. Böylece 43 şehir içerisinde son 6 ayda lüks ev fiyatlarında en çok değer kaybı İstanbul'da görüldü.

    Merkezi Londra'da bulunan ve dünya çapında 417 ofisi bulunan Knight Frank'ın raporuna göre, haziran ayı itibarıyla son bir yılda ev fiyatlarının en çok artış gösterdiği yer, yüzde 11.9 ile Çin'in Guangzhou şehri oldu. Singapur, yüzde 11.2'lik yükselişle listenin ikinci sırasında yer bulurken, üçüncü ise yüzde 10.3'lük artışla İspanya'nın başkenti Madrid oldu.

    Sözcü gazetesinde yer alan habere göre, son altı aylık verilere bakıldığında ise 2018'in ilk yarısında konut fiyatları yüzde 11 ile en çok Kanada'nın en büyük şehri Toronto'da arttı.

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    İstanbul, inşaat, konut
    © AP Photo / Murad Sezer
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    Son bir yılda lüks konut fiyatlarının en fazla gerilediği şehir yüzde 8.4'lük düşüşle İsveç'in başkenti Stockholm olurken, Kanada'nın Vancouver şehri yüzde 6.2'lik değer kaybıyla ikinci, İtalya'dan Roma yüzde 3.8'lik düşüşle üçüncü oldu. Londra ve Dubai'de de lüks ev fiyatları gerilerken, New York'ta sadece yüzde 0.1'lik artış görüldü.

    Knight Frank Global Kentler Fiyat Endeksi'ne göre 43 şehrin ortalaması alındığında Haziran 2017-Haziran 2018 arasındaki fiyat artışı yüzde 2.6 oldu. Bu, 2012'den bu yana görülen en düşük değer artışı olarak kaydedildi. 31 kentte fiyat artışı görülürken, 11'inde düşüş yaşandı. İrlanda'nın başkenti Dublin'de ise fiyatlar değişmedi.

     

    Etiketler:
    düşüş, fiyat, konut, Knight Frank, Türkiye
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