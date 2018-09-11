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15:25 11 Eylül 2018
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    Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s

    Moody's: En savunmasız şirketler Doğuş ve Yaşar Holding

    © AA / Arşiv
    Ekonomi
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    Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, artan belirsizliklere rağmen derecelendirmeye giren Türk şirketlerinin çoğunun, refinansman riskleriyle başa çıkabileceğini bildirdi. Moody's, değer kaybeden TL karşısında en savunmasız yatırım şirketinin Doğuş Holding ve çeşitlendirilmiş tüketici ürünleri grubunun Yaşar Holding olduğunu ifade etti.

    Moody's Türkiye'ye ilişkin olarak bugün yayınladığı raporunda, yurtiçi GSYH büyümesinin yavaşlaması, finansal koşulların sıkılaşması ve TL'nin değer kaybetmesi sürerken, sağlıklı likidite profillerinin ve iyi dengelenen borç vadelerinin derecelendirmeye tabi ve mali olmayan Türk şirketlerinin çoğunun kredi kalitesini, önümüzdeki 12-18 ay boyunca potansiyel refinansman risklerinden koruyabileceğini belirtti.

    Moody's
    © REUTERS / Brendan McDermid
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    Moody's raporda, "Türkiye'nin bankacılık sistemi ve ekonomisinin geneli açısından dış fon bulmanın sıkılaşması halinde, Türk şirketlerinin kredi kalitesi için en büyük risk, şirketlerin borçlanmaya erişiminde olası bir azalma (olacaktır), ancak bu şu anda bu Moody's'in baz senaryosu değil" dedi.

    Dünya'nın aktardığına göre, dolar/euro cinsinden borç geri ödemesinin çok daha maliyetli hale gelmesiyle TL'nin sert değer kaybının, Türk şirketlerinin döviz borç yüklerini daha ağırlaştırdığını söyleyen Moody's en kötü etkilenen kesimin, döviz geliri veya dövize endeksli geliri olmayan korunmamış kısa vadeli döviz borcu olan kaldıraçlı şirketler olduğunu belirtti.

    Moody's, zayıflayan ekonomiye ve değer kaybeden TL karşısında en savunmasız yatırım şirketinin Doğuş Holding ve çeşitlendirilmiş tüketici ürünleri grubunun Yaşar Holding olduğunu ifade etti.

    Ferit Şahenk
    © AA /
    Doğuş Holding de borç yapılandırmasına gidiyor
    Moody's'in raporuna göre yedi Türk şirketi, piyasa lideri pozisyonları, offshore malzeme gelirleri veya döviz bağlantılı gelirleri, aktif kur riski yönetimi politikaları, güçlü bilançolar ve sağlıklı likidite desteğiyle, devletin Ba3 tahvil notunun bir kademe üzerinde derecelendiriliyor.

    Ancak, Türkiye'nin Ba2 döviz tahvil tavanı, bu notların sınırlı kalmasına yol açıyor. Çünkü bunlar önemli ölçüde ülkedeki devlet ortamının etkilerine açık.

    Bu şirketler; Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii (Ba2 negatif), Coca-Cola İçecek (Ba2 negatif), Koç Holding (Ba2 negatif), Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) (Ba2 negatif), Turkcell İletişim Hizmetleri (Ba2 negatif), Türkiye Petrol Rafinerileri (Ba2 negatif) ve Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları (Ba2 negatif).

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    Etiketler:
    tl, döviz, kredi notu, banka, Yaşar Holding, Doğuş Holding, Moody's, Türkiye
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