'Özyeğin ve Şahenk'in bankası, Mehmet Şimşek'i istiyor'

Dünya gazetesinde Kerim Ülker'in imzasıyla yayımlanan haberde, "Türkiye'nin önde gelen iki ailesi; Şahenk ve Özyeğin Mehmet Şimşek'e özel bir teklifte bulundu" dendi.

"İki Türk devi; Doğuş ve Fiba, Londra'da kurdukları Dome Group'un kaptanlığı için Mehmet Şimşek'i düşünüyor" ifadesi kullanılan haber, şöyle devam etti:

"Bilindiği üzere İngiltere'deki en büyük Türk sermayeli yatırım bankalarından birini geçen yıl Dome Group açmıştı. Dome Group'un açılışına o dönemki unvanlarıyla Başbakan Binali Yıldırım, Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katılmış, kurdeleyi Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk ve Fiba Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Özyeğin ile birlikte kesmişlerdi."

Haber, Ülker'in şu değerlendirmesiyle son buldu:

"Şimşek'in Ferit Şahenk ve Hüsnü Özyeğin'e ait İngiltere'deki Dome'un teklifine ne yanıt vereceğini bilmiyorum. Ancak hem iç piyasanın hem de küresel finans sisteminin güven duyduğu bir isim olan Mehmet Şimşek'in bu teklife olumlu cevap vermesi durumunda Dome'un yakalayacağı rüzgar oldukça kuvvetli olacağa benziyor."