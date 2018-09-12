Keskinoğlu'nun konkordato sürecinde yeni gelişme

Bloomberg HT'den İrfan Donat'ın haberine göre, konkordato sürecine dair mahkeme tarafından 3 ay geçici mühlet kararı verilen Keskinoğlu'nun 10 Eylül 2018 itibariyle geçici mühlet kararı 2 ay daha uzatıldı.

Sputnik Tavukçuluk devi Keskinoğlu konkordato başvurusu yaptı

Şirketten yapılan açıklamada, "Keskinoğlu A.Ş. olarak, 11 Haziran 2018 tarihinde ticari faaliyetlerimizi aralıksız devam ettirebilmek için, nakit sıkışıklığı nedeniyle geçici süreliğine konkordato başvurusunda bulunmuştuk. Talebimiz mahkemece kabul edilerek 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verilmişti. Şirketimizin finansal verilerinin incelenmesi sonrasında, 10 Eylül 2018 itibariyle; Akhisar 1. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından geçici mühlet kararının 2 ay daha uzatılmasına karar verilmiştir" denildi.

Yönetim kurulunun, faaliyetlerinin sürdürülmesi için uluslararası iş birlikleri de dahil olmak üzere; şirketi geliştirecek tüm fırsat ve imkanları değerlendirdiği belirtilen açıklamada, yaşanan sıkıntıları aşmak için operasyonel maliyetleri azaltacak hamleler yaparak karlılık odaklı büyüme stratejilerinin uygulandığı kaydedildi.

'VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ'

Keskinoğlu Yönetim Kurulu, ilave finansman için de çeşitli kurumlarla görüşmelerin sürdüğü bilgisini paylaştı.

Mevcut süreçte üretim ve ürün satışlarının devam ettiği ifade edilen açıklamada, "Var gücümüzle çalışıyoruz. 55 yıllık bir kurum olmanın yarattığı güvenle, tüm tedarikçilerimizin desteğini aldık. Şu anda 10 milyon dolayındaki canlı hayvanımızla üretimimizi sürdürüyor, ürünlerimizi de tüketicilerimize ulaştırıyoruz. Çiğ ve pişmiş piliç eti ürünleri olmak üzere toplam günlük 200 ton piliç eti ve günlük 2.5 milyon adedin üzerinde yumurta üretiyoruz" denildi.

Yaşanılan süreçte, medyada zaman zaman çıkan asılsız iddia ve haberlere itibar edilmemesi çağrısı yapılan açıklamada, "Şirketimizi temsil etmeyen kişiler tarafından ortaya atılan iddialardaki spekülatif bilgilerin kamuoyuna aktarılmasının içinde bulunduğumuz bu hassas dönemde ticari ve sosyal paydaşlarımızı endişeye düşürdüğünü ve şirket faaliyetlerini olumsuz etkilediğini belirterek, tarafımızdan yapılmayan hiçbir açıklamaya itibar gösterilmemesi gerekir" çağrısında bulunuldu.