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12:26 12 Eylül 2018
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    Petrol

    Reuters'a konuşan üst düzey yönetici: Enerji şirketleri peş peşe iflas edebilir, panik yaşanıyor

    © REUTERS / Sergei Karpukhin
    Ekonomi
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    Reuters ajansı, Türkiye'nin 50 milyar dolara yakın borcu olan enerji sektöründe son durumu mercek altına aldı. Ajansa konuşan üst düzey bir enerji şirketi yöneticisi, 'peş peşe iflasların sürpriz olmayacağını' söyledi.

    İngiliz haber ajansı Reuters, Türkiye'de enerji sektörünün içinde bulunduğu krizi mercek altına aldı. Türk bir enerji şirketinin üst düzey yöneticilerinden biri, "Elektrik şirketlerinin birbiri ardına iflas başvurusunda bulunması sürpriz olmaz" dedi.

    Gaz boru hattı
    © Sputnik / Taras Litvinenko
    OMV, Nabucco'nun iptali nedeniyle Türkiye'ye dava açtı
    Gazete Duvar'ın aktardığına göre, "Türkiye'nin bir zamanlar yabancı yatırımcının gözdesi olan elektrik piyasası zorlanıyor" başlıklı haberin girişinde, Avusturyalı enerji firması OMV'nin 2013'te girdiği Türkiye piyasasından çıkma kararı şu ifadelerle yorumlandı:

    "OMV Türkiye'deki elektrik santralini 2013'te işletmeye başladığında, ülkenin enerji piyasası yabancı yatırımcıların gözdesiydi; piyasada özgürleşme ve Çin'den sonraki en büyük büyüme öngörüleriyle cezbediciydi. Beş yıl sonra, OVM Türkiye'deki santralini ilk başta yatırdığı 600 milyon euro'nun neredeyse yarısına sattı ve Türk elektrik şirketleri, TL değer kaybederken ve enerji maliyetleri artarken, bankalarla yeniden yapılandırma görüşmeleri yapıyor."

    'ŞİRKETLER PANİK HALİNDE'

    Haberde özel sektördeki enerji firmalarının kâr oranlarının döviz krizinden önce de düştüğüne dikkat çekildi, sektörün 50 milyar dolara yakın bir borcu olduğu vurgulandı.

    Türk lirası banknotları
    © REUTERS / Murad Sezer/Illustration/File Photo
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    İsmi açıklanmayan üst düzey bir enerji şirketi yöneticisi ajansa, "Elektrik şirketlerinin birbiri ardına iflas başvurusunda bulunması sürpriz olmaz. Birçok şirket çok zor durumda ve yeniden yapılandırma için panik halindeler" yorumunu yaptı.

    Acwa Power Ticari Direktörü Selim Güven ise ajansa demecinde şu ifadeleri kullandı: "Piyasada öngörülebilirlik ya da netlik yok, bu da yeniden yapılandırmayı daha da zorlaştırıyor. Bu şirketlerin finansal istikrarını tehlikeye atıyor. Üretim sektörünü dolaylı olarak sübvanse ettiğinizde ve tüketicilere ucuz elektrik desteği verdiğinizde, enerji sektöründe mali sürdürülebilirliğe, öngörülebilirliğe ve yabancı yatırımcı iştahına arar veriyorsunuz. Öngörülebilirliğe, tutarlı devlet politikalarına, mali istikrara ve uzun süreli fonlamaya ihtiyaç var. Şu an tüm bu alanlarda zorlanıyoruz."

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    Etiketler:
    döviz, Türk Lirası, iflas, şirket, elektrik, enerji, Reuters, İngiltere, Çin, Avusturya, Türkiye
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