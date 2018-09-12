100 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Fişek Group, kapıya kilit vurdu: İflasımıza karar verilsin

Bir asrı aşkın bir süredir hırdavat, tarım aletleri ve yedek parça alanında faaliyet gösteren Fişek Group’un sahipleri bir gecede kapıya kilit vurdu. Grubun şirketleri için “İflasımıza karar verilsin” davası açıldı.

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Vitali, Moris ve Rafi Eskanazi Kardeşlerin üçüncü kuşak olarak yönetiminde bulunduğu Fişek Group'un geçmişi 1900'lü yıllara dayanıyor. Edirne'de küçük bir nalburye dükkânı ile işe başlayan aile zaman içinde işlerini büyüttü.

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre hırdavat, tarım aletleri ve yedek parça alanında faaliyet gösteren bir dizi şirketi bulunan Fişek Group için sonun başlangıcı ise 29 Ağustos günü oldu. Anılan gün şirketin 200 kadar çalışanına 10 günlük ücretsiz izin verildi. Toplantıda, bir takım sıkıntıların yaşandığı ancak aşılabileceği kaydedildi.

KAPILARA KİLİT VURULDU

30 Ağustos sabahı ise grubun Eyüp Pirinççi Köyü'ndeki binasının kapıları bir daha açılmadı. 3 Eylül günü, şirket avukatı Fişek Hırdavat ve Tic. AŞ, Fişek Demir Hırdavat AŞ ve Keşif Tarım AŞ için mahkemeye başvurdu.

İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesine yapılan başvuruda üç şirket için de doğrudan iflas davası talep edildi. Av. Savaş Çulha'nın açtığı davada, şirketlerin borca batık duruma geldikleri kaydedildi. Dilekçeye göre, borçların ödenemez duruma geldiği kaydedilerek gerekçe olarak ise, kurlardaki hareketlilik ve yapılan bir takım satışların ödemesinin alınamaması gösterildi.

© AFP 2018 / Yuri KADOBNOV Mücevher firması Gilan, konkordato ilan etti

Dava dilekçesinde ayrıca, alacaklıların korunması için şirketin depolarındaki mallar için de tedbir talep edildi. Dilekçeye göre şirket merkez binasında bulunan ürünlerin değerinin 13 milyon lira olduğu kaydedildi.

DEPODAKİ MALLAR HACZEDİLDİ

Davanın açılmasından bir gün sonra ise alacaklılar harekete geçti. Alacaklı konumdaki bir banka, aldığı ihtiyati haciz kararı sonrası Fişek Group'un merkez binasında 4 TIR dolusu mal haczetti. Söz konusu haciz işlemi sonraki günlerde de devam etti. Şirketin merkez binasında haczedilen mallar, yeddiemin depolarına götürüldü.

'BORÇLARI ÖDEYECEK MALIMIZ VAR'

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Fişek Group Avukatı Savaş Çulha ise, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Toplam borcumuzu karşılayacak ölçekte varlığımız var. Bankalara ve piyasaya olan toplam borcumuz 120 milyon lira. Varlığımız ise 110 milyon lira… Şirketin sahiplerinin bir yere kaçtıkları yok. Ben şirket avukatı olarak tüm alacaklılar ile temastayım. Dün itibari ile 130 işçinin tüm ödemelerini yaptık. Gerek bankalar gerek diğer piyasa alacaklıları olsun tek tek ödemelerini yapacağız. Bu süreci yılbaşına kadar tamamlamayı planlıyorum. Kurlardaki hareketlilik, teminat açığına yol açtı. Bugüne kadar çok düzgün çalışan bir firma… Yurt dışı ile de önemli bağlantıları söz konusu. Buradaki her çalışan ortalama 15-20 yıldır ailenin yanında çalışmış. Mal alıp verdiğimiz bazı firmalar dahi ‘gerekirse para verelim' diyor."