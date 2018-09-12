İnce'den Varlık Fonu tepkisi: Muhalefet, sivil toplum örgütleri, akademi ve basın nerede?

CHP'nin 24 Haziran'daki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Türkiye Varlık Fonu yönetiminde yapılan değişiklikleri eleştirdi. İnce, "Bütün bu akılalmaz uygulamalar olurken, muhalefet, sivil toplum örgütleri, akademi ve basın nerededir?" diye sordu.

Muharrem İnce, Varlık Fonu yönetimine ilişkin olarak kişisel Twitter hesabında açıklamalarda bulundu.

"Kötü yönetim maalesef her gün yeni bir çılgınlık örneği sergileyerek tam gaz devam ediyor" diyen İnce, "Bardağı taşıran son damla, Erdoğan ve damadının bir şirket statüsünde olan Varlık Fonunun da yönetimini üstlenmiş olmalarıdır" görüşünü dile getirdi.

Kötü yönetim malesef her gün yeni bir çılgınlık örneği sergileyerek tam gaz devam ediyor. Bardağı taşıran son damla, Erdoğan ve damadının bir şirket statüsünde olan Varlık Fonunun da yönetimini üstlenmiş olmalarıdır. — Muharrem İNCE (@vekilince) September 12, 2018

​İnce, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bardağı taşıran son damla, Erdoğan ve damadının bir şirket statüsünde olan Varlık Fonunun da yönetimini üstlenmiş olmalarıdır. Devleti sarmış olan tek adam, aile yönetim tarzı şimdi kamu şirketlerini de esir almıştır. Sergilenen bu akıl almaz her şeyi yönetme ihtirası, sonuçta hiçbir şeyin yönetilememesi sonucunu doğurmakta ve çıkan fatura tüm memleketçe ödenmektedir. Bütün bu akıl almaz uygulamalar olurken, muhalefet, sivil toplum örgütleri, akademi ve basın nerededir. Memleketi kaosa sürükleyecek bu tek adam uygulamalarına hep birlikte sesimizi yükseltmek zamanıdır."