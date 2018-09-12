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15:36 12 Eylül 2018
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    Abdüllatif Şener

    CHP'li Şener: Dünyanın her tarafında ekonomi bozulduğunda sorumluluk iktidara aittir

    © AA /
    Ekonomi
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    "Devlette liyakat sistemi yeniden inşa edilmeli" diyen CHP Konya Milletvekili Abdullatif Şener, "Şu an geçerli olan liyakat sistemi değil, sadakat sistemine göre iş yapılıyor. Bu, çözüm kabiliyetini ortadan kaldırıyor. Dünyanın her tarafında ekonomi bozulduğunda sorumluluk iktidara aittir" ifadesini kullandı.

    CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Parti Meclisi Üyesi Ayça Taşkent ve İl Başkanı Ümit Özer ile birlikte partisinin Kayseri il başkanlığında basın toplantısı düzenleyen Şener, Türkiye genelinde ekonomik sıkıntı yaşandığını söyledi.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
    © AA /
    CHP ekonomi için sahaya iniyor
    CHP olarak yapıcı muhalefet yapma konusunda kriz masası oluşturduklarını belirten Şener, kendisinin de bu alanda görev aldığını belirtti. Şener, şöyle konuştu:

    "Ülke genelinde sivil toplum örgütlerini dinleyeceğiz. Sonra bunları harmanlayıp, hükümeti sürekli uyaracağız. Eğer sorumluluk sahibi iktidar gerekli tedbirleri ve uyarıları dikkate almazsa bu ülke en az 3 yıl kavrulur. İşin başındayız. İşin başında gerekli önlemlerin tedbirlerin ciddiyetle alınması lazım. Eğer gerekli önlemler iktidar tarafından alınır ve doğru bir şekilde uygulanırsa bu ekonomik krizi kısa bir süre içinde atlatmak mümkün olur. Yapıcı bir şekilde iktidarı uyarmayı görev olarak görüyoruz. Bu krizi aşmanın en temel yolu sorumlu olanların sorumluluklarını kabul etmeleridir. Ekonomik politika uygulayacak tek güç devlettir. Devletin tüm araçlarını da iktidar kullanmaktadır. Önümüzdeki süreç çok tehlikeli, bizim asıl endişemiz bu. Kayseri'de de bu amaçla STK'ları ziyaret edeceğiz."

    'BU DIŞ POLİTİKAYLA ÜLKE EKONOMİSİNİN NEFES ALMASI MÜMKÜN DEĞİL'

    "Kimsenin ekmek teknesini yitirmesine gönlümüz razı değildir" diyen Şener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, ekonomik krize yönelik açıkladığı 13 maddelik çözüm paketine de değinerek, hükümetin bu paketi dikkate almamasına tepki gösterdi.

    Kemal Kılıçdaroğlu
    © Fotoğraf : DHA
    Kılıçdaroğlu: Türkiye'nin güçlenmesi için 13 madde halinde çözüm önerdik, diktatör rahatsız oldu
    Cumhurbaşkanının ilk yapması gereken şeyin kabineyi değiştirmek olduğunu savunan Şener, şunları söyledi:

    "Biz iktidara, 'Yandaşlığı bırak, sadakati bırak, liyakata göre görevlendirme yap' diyoruz. İktidar cephesinde büyük suskunluk vardır. Bunu sorumlu iktidarın yapmaması lazım. 13 maddede ne var? Devlette liyakat sistemi yeniden inşa edilmelidir. Şu an geçerli olan liyakat sistemi değil, sadakat sistemine göre iş yapılıyor. Bu, çözüm kabiliyetini ortadan kaldırıyor. Dünyanın her tarafında ekonomi bozulduğunda sorumluluk iktidara aittir. Ekonomi kötüye giderse bir numaralı sorumlu iktidardır. Kötüye gidişi aşmak için de sorumlu da iktidardır. Biz muhalefet olarak yol gösteriyoruz. Devlette liyakat sistemi esastır. Demokrasi ve hukuk önemli. 'Seçimleri kazanırsak ekonomi uçacak' dendi ama ne yazık ki 16 Nisan referandumu ve 24 Haziran seçimleri öncesi söyledikleri gerçekleşmemiş, tam tersi yaşanmıştır. Bizim söylediklerimiz gerçek çıkmıştır. Çünkü sistemi bozarsanız işler doğru yürümez. Hukuk güvenliği önemli. Bu dış politikayla da ülke ekonomisinin nefes alması mümkün değildir."

    Yaşananlara karşı tedbir alınması gerektiğini ifade eden Şener, "Tedbir alınmazsa bu ülkede yıllarca etkisini gösterir ve bu nedenle önerileri dikkate almak lazım. Biz de görüşleri alacağız, harmanlayacağız. Bu çerçevede doğru yolu göstereceğiz. Batıldan vazgeç hak politikalara gel diyeceğiz" diye konuştu.

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    Etiketler:
    ekonomi, CHP, Kemal Kılıçdaroğlu, Abdüllatif Şener
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