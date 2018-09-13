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12:14 13 Eylül 2018
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    İYİ Parti Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz

    Eski Merkez Bankası Başkanı Yılmaz: Enflasyon yüzde 20'lere çıkabilir, büyüme yavaşlayacak

    © AA /
    Ekonomi
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    Eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Durmuş Yılmaz, döviz kurlarında yaşanan hareketliliğe ilişkin olarak değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, "Üreticiler maliyet artışlarını tüketiciye yansıtmak zorunda kalacaklar. Enflasyon yüzde 20'lerin üzerine de çıkabilir" dedi.

    Ekonomi raporu
    © Sputnik /
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    Yeniçağ gazetesinde Bünyamin Öztürk'e konuşan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, "Kurdaki hareketlilik piyasayı olumsuz etkiledi ve fiyat belirsizliği ortaya çıkardı. Hem üretici hem de tüketici davranışı bozulmuş vaziyette" dedi. 

    Ekonomide yaşananların reel sektörü etkilemesi durumunda bankacılık sisteminin de bundan etkileneceğini dile getiren Yılmaz, Türk ekonomisinin kısır döngü içine girebileceğine işaret etti.

    Yılmaz, şöyle devam etti:

    "Dolar her ne kadar 7.25 TL'lerden 6,5 TL'lere gelmiş olsa da reel sektör üzerinde ve ekonomik fiyatlama davranışlarında çok büyük tahribat yapmış durumda. Fiyat oluşumunda bir takım sıkıntılar yaşanıyor. Kurdaki hareketlilik piyasayı olumsuz etkiledi ve fiyat belirsizliği ortaya çıkardı. Hem üretici hem de tüketici davranışı bozulmuş vaziyette. Bu şekilde devam etmesi reel sektörü de etkileyecektir. Reel sektörde taksitlerini ödeyemez duruma gelirse yaşanan sıkıntılar bankacılık sistemine sirayet edebilir. Ekonomi kısır döngü içine girebilir."

    Pazar, alışveriş, meyve, enflasyon
    © REUTERS / Umit Bektas
    Enflasyon 14 yılın yeni zirvesinde
    Açıklanan büyüme rakamlarının temelinde iç talep olduğunu, bunun da nedenin 24 Haziran seçimleri öncesi yapılan kamu harcamaları olduğuna dikkat çeken Yılmaz, büyümenin hızının kesileceğini ileri sürdü.

    Yılmaz şunları kaydetti:

    "İç talep tabanlı büyümeye devam ediyoruz. Fakat büyümenin hızı kesiliyor. Tarımda bir daralma var. İnşaat sektörü beklenenin altında. İmalat sanayinde bir artış var. 1'inci çeyreğe göre öne çıkan ise ihracatın büyümeye katkısı pozitif.  Bütün bu büyümenin temelinde iç talep artışı var. İç talebin arkasında ise 24 Haziran seçimleri öncesi ekonomiye enjekte edilen kamusal harcamalar yatıyor. Bu harcamalar büyümeye yansımış durumda. Bundan sonra iç talepteki bu büyüme sağlanabilir mi? Zor görünüyor. Tahminim o ki 3'üncü çeyrekte ekonomik büyüme daha da yavaşlayacak. Belki negatife doğru yaklaşabilir."

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu
    © AA / Raşit Aydoğan
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    'ENFLASYONDA DAHA ZİRVEYİ GÖRMEDİK'

    Enflasyon rakamlarında daha zirvenin görülmediğini aktaran Yılmaz, enflasyon rakamlarının yüzde 20'lerin üzerine çıkabileceğinin altını çizdi. Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

    "Enflasyonda daha zirveyi görmedik. Ağustos ayı itibariyle yurt içi ÜFE yüzde 32.13 çıktı. İmalat sanayinde yaşanan fiyat artışları yüzde 40'ın üzerinde. Üreticiler maliyet artışlarını tüketiciye yansıtmak zorunda kalacaklar. Enflasyon yüzde 20'lerin üzerine de çıkabilir. Piyasalar Merkez Bankası'ndan (MB) faiz artırımı bekliyor. Beklentiler beş yüz baz puan veya bin baz puan şeklinde. MB, 'ekonomik büyüme zaten yavaşlıyor dolayısıyla benim faiz artırmama gerek yok' diye düşünür ve çok az bir faiz artışı yaparsa bu geri teper."

    Etiketler:
    kriz, ekonomi, büyüme, TL, dolar, enflasyon, İYİ Parti, Merkez Bankası, Durmuş Yılmaz, Türkiye
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