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12:14 13 Eylül 2018
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    ASO Başkanı Nurettin Özdebir

    ASO'dan ekonomik krizden çıkış için öneri paketi

    © AA / Fatih Kurt
    Ekonomi
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    Konu:
    ABD yaptırımları kıskacında Türk ekonomisi (96)
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    Ankara Sanayi Odası (ASO), ekonomik darboğazın giderilmesine yönelik hazırladığı raporu 4 bakanlığa gönderdi.

    ASO, sanayicilerin karşılaştığı ekonomik darboğazın giderilmesine yönelik olarak hazırladığı raporu, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na gönderdi.

    Sanayi
    © AA /
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    Bakanlıklara gönderilen öneriler dizisinin giriş kısmında, Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik güçlükleri atlatması ve ekonomik büyüme eğilimini sürdürmeye devam etmesi amacıyla sanayicilerin önündeki engellerin kaldırılmasının zorunlu olduğu bildirildi.

    Dünya gazetesinden Hüseyin Gökçe'nin haberine göre, ASO Başkanı Nurettin Özdebir, finansal sektöre olan borçların yeniden yapılandırılmasıyla ilgili düzenleme çıkmasına rağmen, bankaların şu ana kadar herhangi bir adım atmadığını söyledi.

    'KURBAĞANIN GÖZÜ ÇATLAMADAN DEREYE SU VERİLMELİ'

    ASO Başkanı Nurettin Özdebir
    © AA / Fatih Kurt
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    Özdebir, "Esaslar tam olarak belirlenmediği için uygulama sarkıyor. Ancak kurbağanın gözü de dereye su gelene kadar çatlayacak" diye konuştu.

    Yaklaşık 40 milyar lirayı bulan KDV alacağı sorunun çözümü için alacaklılara 5-10 yıl vadeli düşük faizli devlet tahvili verilebileceğini dile getiren Özdebir, "Bunları teminat olarak bankaya verip kredi alma imkanı yanı sıra ihaleye girerken teminat olarak da kullanabiliriz" dedi. İhracatçının vadeli satış yaptığında, satışın yapıldığı günkü kurun esas alınarak kâr hesaplandığına dikkat çeken Özdebir, "Para daha hesaba geçmedi ki kâr oluşsun. Belki para ihracatçının eline geçtiğinde kur düşecek. Bu yüzden tahsilat gerçekleştirildiği andaki rakam dikkate alınmalı" ifadelerini kullandı.

    16 MADDELİK PAKETTE ÖNE ÇIKAN MADDELER

    — KDV alacakları yerine uzun vadeli devlet tahvili verilebilir.

    — Cumhurbaşkanı fiyat farkı yetkisini kullanmalı.

    — Kur farkı mücbir sebep kabul edilmeli.

    — Zamanı gelmiş hak edişler nakit ödenmeli.

    — Kamu inşaat ihalelerinde ‘yerli malı' şartı şartnameye konulmalı.

    — Kamu ilaç alımında 2.64 TL olan euro kuru 4.25 TL'ye çıkarılmalı.

    — Bankalar kredilerde uyguladıkları katı kuralları esnetmeli.

    — Bankalar, yeniden yapılandırma düzenlemesini hızlandırmalı.

    — Kur farkı gelirinden dolayı KDV ödenmemeli.

    — KDV tahsilattan önce tahakkuk ettirilmemeli

    — KDV ve peşin vergi taksitlendirilmeli.

    — KDV'de farklı oranlar giderilmeli, standart orana geçilmeli.

    — Faaliyetini durdurmak zorunda kalanlara kısa çalışma ödeneği uygulanmalı.

    — Ulusal elektrik tarifesi uygulaması devam etmeli.

    — Rehne konu taşınmazların kapsamı genişletilmeli.

    — KOBİ'lerin alacakları öncelikli olarak ödenmeli.

    Konu:
    ABD yaptırımları kıskacında Türk ekonomisi (96)

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    Etiketler:
    inşaat, kredi, banka, KOBİ, KDV, ekonomik kriz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Ankara Sanayi Odası (ASO), Nurettin Özdebir, Türkiye
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