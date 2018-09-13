TÜRKSAT, Erdoğan'ın talimatıyla TL'ye dönüyor

Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından yapılan uzun zamandır dile getirilen 'TÜRKSAT televizyon kanallarından dolar üzerinden para almasın, anlaşmaları Türk Lirası üzerinden yapsın' önerisinin sonuç verdiği bildirildi.

Haber7.com'un haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün yapılan başkanlık divanı toplantısında 'TÜRKSAT TL'ye dönmeli' dedi.

"AVM'ler kiralamaları Türk Lirası üzerinden yapsın" diyerek bu konuda kararname çıkartan Erdoğan, başkanlık divanı üyelerine 'TÜRKSAT da Türk Lirası'na dönsün" talimatını verdi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, "Son dönemde doların artmasıyla birlikte ulusal ve yerel televizyon kanallarının maliyetleri de yükseldi. Bu maliyetlerin en önemlisi uydu maliyetleridir. Doların artmasıyla birlikte uydu ücreti ödemeleri neredeyse iki katı arttı. TÜRKSAT yönetimi bizlere yardımcı olmak için doları belirli bir noktada tutuyor. Ödemeleri güncel dolar kuru üzerinden yapmıyor. Ancak her ay zam geliyor. Reklam zaten azaldı. Böyle bir ortamda yerel televizyonlar ayakta kalamaz. Anadolu medyasının ayakta kalması demek mili iradenin, demokrasinin ayakta kalması demektir. Milletin ayakta kalması demektir. Bu noktada konuya el atan, TÜRKSAT'a TL'ye dön talimatı veren Cumhurbaşkanımıza üyemiz bulunan 328 yerel medya kuruluşu adına teşekkür ediyoruz" dedi.