Merkez Bankası faizi yüzde 24'e yükseltti, dolar sert düştü

Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 625 baz puan artırarak yüzde 24'e yükseltti. Yüksek faiz artışı sonrası dolar 6.50 seviyesinden 6.05'e kadar geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Kurulu Politikası, bugünkü toplantısında aldığı kararları açıkladı.

Politika faizi olan bir hafta vadeli repo faizi yüzde 17.75'ten yüzde 24'e yükseltti. Böylece faizde 625 baz puan artış yapılmış oldu.

Dolar/TL, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu kararının ardından 6.05'e kadar geriledi.

13 Eylül 2018 Tarihli PPK Kararı: Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı %17,75’ten %24’e yükseltildi. pic.twitter.com/aDrluVqnj6 — Merkez Bankası (@Merkez_Bankasi) September 13, 2018

​PPK sonrası yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

"- Son dönemde açıklanan veriler iktisadi faaliyette dengelenme eğiliminin belirginleştiğine işaret etmektedir. Dış talep gücünü korumakla birlikte iç talepteki yavaşlama hızlanmaktadır.

13 Eylül 2018 Tarihli Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı: https://t.co/6h0SGIdJRz pic.twitter.com/xW0KwwXEXM — Merkez Bankası (@Merkez_Bankasi) September 13, 2018

​'GÜÇLÜ BİR PARASAL SIKILAŞTIRMA GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE KARAR VERİLMİŞTİR'

— Yakın dönemde enflasyon görünümüne ilişkin gelişmeler fiyat istikrarı açısından önemli risklere işaret etmiştir. Döviz kurundaki hareketlerin de etkisiyle fiyat artışlarının alt kalemler bazında genele yayılan bir nitelik gösterdiği dikkat çekmektedir. İç talep koşullarındaki zayıflamaya rağmen fiyatlama davranışlarında gözlenen bozulma enflasyon görünümüne dair yukarı yönlü risk oluşturmaya devam etmektedir. Bu çerçevede Kurul, fiyat istikrarını desteklemek amacıyla güçlü bir parasal sıkılaştırma gerçekleştirilmesine karar vermiştir.

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- Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları, para politikası kararlarının gecikmeli etkileri, maliye politikasının dengelenme sürecine vereceği katkı ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir.

— Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul'un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır. Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır."