İnce: Kaybedecek bir günümüz bile kalmadı

CHP'nin 24 Haziran'daki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, döviz cinsinden sözleşmelerin 30 gün içinde Türk Lirası'na dönüştürülecek olmasına tepki gösterdi. Düzenleme için "Ağır aksak işleyen ekonomiyi topyekün iflasın eşiğine getirecektir" diyen İnce, "Kaybedecek bir günümüz bile kalmamıştır" ifadesini kullandı.

Menkul ve gayrimenkul alım satım ile kiralama sözleşmelerinde döviz üzerinden belirlenmiş bedellerin 30 gün içinde Türk Lirası'na dönüştürülmesiyle ilgili Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Söz konusu kararı eleştiren İnce, serbest piyasanın olmazsa olmazının sözleşme serbestisi ve mülkiyet hakkı olduğunu belirterek, "Tek adamda simgeleşen kötü yönetim, artık gün geçmiyorki adeta piyasaları karıştıracak, güveni sarsıp yok edecek ve gelecekten ümidi kestirecek bir düzenleme yapmasın" görüşünü dile getirdi.

EKONOMİYİ TOPYEKÜN İFLASIN EŞİĞİNE GETİRECEKTİR'

Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan İnce, şu ifadeleri kullandı:

"Serbest piyasanın olmazsa olmazı, sözleşme serbestisi ve mülkiyet hakkıdır. Yapılan düzenlemelerin bu haklara zarar vermesi, piyasa ekonomisinin işleyişine darbe vurmakta ve ekonomi istihdam ve refah yaratamamaktadır.

Serbest piyasanın olmazsa olmazı, sözleşme serbestisi ve mülkiyet hakkıdır. Yapılan düzenlemelerin bu haklara zarar vermesi, piyasa ekonomisinin işleyişine darbe vurmakta ve ekonomi istihdam ve refah yaratamamaktadır. — Muharrem İNCE (@vekilince) September 13, 2018

​Düzenleme ile döviz cinsinden sözleşmelerin TL ye dönmesi zorunluluğu, döviz kredisi alarak proje geliştirenleri ve üretim yapanları yükümlülüklerini yerine getiremeyecek noktaya taşıyacak ve malesef zaten ağır aksak işleyen ekonomiyi topyekün iflasın eşiğine getirecektir.

Buradan çağrım, Ekonomik ve Sosyal Konseyin derhal toplanması ve yapılan düzenlemelerin günü birlik değil, sistematik ve bütüncül bir bakış açısıyla yapılmasının sağlanmasıdır. Kaybedecek bir günümüz bile kalmamıştır. — Muharrem İNCE (@vekilince) September 13, 2018

​Buradan çağrım, Ekonomik ve Sosyal Konseyin derhal toplanması ve yapılan düzenlemelerin günü birlik değil, sistematik ve bütüncül bir bakış açısıyla yapılmasının sağlanmasıdır. Kaybedecek bir günümüz bile kalmamıştır."