‘Türk Lirası’ndaki düşüş Rusya’dan Türkiye’ye tahıl ihracatını etkilemedi’

Rusya'nın Uzakdoğu bölgesindeki Vladivostok kentinde düzenlenen Doğu Ekonomi Forumu'na katılan Kiyko, Sputnik'e verdiği demeçte Türk Lirası'nın kurunda meydana gelen düşüşün Rus tahılının Türkiye'ye ihracatını etkilemediğini belirtti.
© Sputnik / Vitaliy Timkiv
Kiyko, "Türkiye, Rus tahılının geleneksel ve hacim olarak Mısır'dan sonra ikinci en önemli alıcısı. Türkiye'ye yılda 7 milyon tonun üzerinde tahıl satıyoruz. Liradaki düşüş tahıl ihracatını etkilemedi, ihracat giderek artmaya devam ediyor" diye konuştu.
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