Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 96 milyon dolar azalarak 88 milyar 753 milyon dolara indi.

© REUTERS / Umit Bektas/File Photo Merkez Bankası'nın net döviz rezervi 18.2 milyar dolara indi

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, 7 Eylül'de Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 241 milyon dolar azalışla 70 milyar 173 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 31 Ağustos ile biten haftada 70 milyar 414 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 145 milyon dolar artarak 18 milyar 435 milyon dolardan 18 milyar 580 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 96 milyon dolar düşüşle 88 milyar 849 milyon dolardan 88 milyar 753 milyon dolara geriledi.