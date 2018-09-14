CHP'li Öztrak: Emir-komuta bir yere kadar

Hürriyet'ten Rifat Başaran'a konuşan Öztrak, "Ülkenin sınırları içinde kendi paramız dışında başka paralarla uzun vadeli kontratlar yapılması, alım satım, finansal kiralama yapılması doğru değil" ifadesini kullandı.Sözlerine "Ama neden insanlar dövizle sözleşme noktasına gitmiş, ona bakmak lazım. Türkiye enflasyonu yüksek bir ülke" diye devam eden Öztrak, şunları kaydetti:

"Döviz karşısında Türk Lirası (TL), istikrarsız bir seyir izliyor ve kendilerini korumak için bu tür düzenlemeye gittiler. İdari kararlarla, yasaklayarak çözer miyiz bilmiyoruz. Başka ülkelerde de buna benzer düzenlemeler var. Onun için de TL'ye değer kazandırmak lazım.

'İHTİYAÇ DUYULMAYACAK ORTAM YARATILMALI'

"Bunlar idari önlemler. İdari önlemlerden çok piyasa koşuları içinde kalıp, bu tür önlemlere ihtiyaç duyulmayacak ortamı yaratmak gerekiyor. İdari kararlarla yapılan bir şey, bir kararlılık göstergesi olabilir, yeter ki ciddi, dört başı mamur, yapısal kırılganlıkları giderecek bir programla desteklensin. Milletin derdine derman olacak da budur. Altta yapısal ciddi sıkıntılar varsa emir-komuta ile çözmek mümkün değil.

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Alışveriş merkezi kendisi de dolarla kredi almış. Kira sözleşmesini TL'ye çevirdiğiniz zaman dolar tarafı açıkta kalacak. Bu nasıl çözülecek, ayrı bir sıkıntı olarak ortaya çıkıyor. Bir madde de koymuşlar düzenlemeye ‘bakanlıkça belirlenen haller dışında' diye. O hale kimler girecek, merak konusu. O nedenle uygulamada saydam olmak lazım. Bu karar belli yerlerde etkili olur. Kiracının zor durumda olduğu noktalarda ise gizli saklı anlaşmalara doğru dönüşme riskini de taşır."

'ASLINDA PROJELERDE TÜRK LİRASINA DÖNÜLMESİ LAZIM'

"Aslında bu işe, devletin imzaladığı kamu-özel işbirliği projeleriyle başlamak lazım. Esas o proje bedeli ve garantilerde TL'ye dönmek lazım. Geçmediğiniz köprünün parasını vatandaşa bütçeden ödettirirken dövize endeksli bedelden ödeteceksiniz, sonra ‘Biz bu işi bitirdik' diyeceksiniz. Bu projelerde de Türk Lirası'na dönmek lazım. Bu geçiş uzlaşarak yapılabilir. Uzlaşılamazsa da tahkime gider. Tabii ki usulsüz zam yaparak, gereksiz zam yaparak durumu fırsata çevirmeye kalkarak vatandaşların sırtına yüklenenlere fırsat vermemek lazım."