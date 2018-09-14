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11:42 14 Eylül 2018
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    Abdülkadir Akkuş

    İstanbul’a elinde bir valizle geldi, şimdi 5 fabrikası var

    © Fotoğraf : DHA
    Ekonomi
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    İş hayatı bir valizle İstanbul’a gelişiyle başlayan Abdulkadir Akkuş, şimdi 200 milyon liraya yakın ciro yapan Akkuş Group'un başında.

    Merkez Bankası
    © REUTERS / Umit Bektas/File Photo
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    Dünya gazetesinden İbrahim Ekinci'ye konuşan Akkuş, iş hayatının bir valizle İstanbul'a gelişiyle başladığını söyledi.

    Şimdilerde 200 milyon liraya yakın ciro yapan bir şirketler grubunun başında bulunan Akkuş, sektördeki konut stoku rakamlarından söz ederken; "Devam edeceğiz ama biraz yavaş gideceğiz. Bazı firmalar şartlara hiç dikkat etmiyor gibi. Üretilmiş veya üretilmekte olan, elinde 15 bin konut olanlar var" diye konuştu.

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    Ekinci, Akkuş'un açıklamalarına yer verdiği yazısında şunları kaydetti:

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    © AA / Murat Kula
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    "3 sektörde 5 şirketten oluşan grup, İSO İkinci 500'de yer alıyor. Akkuş Tekstil ihracatta sıralamalarda. Hazır giyim ve konfeksiyonda 96. sırada. 2017 ihracat 28.1 milyon dolar ihracat yapmış. Ama biraz geri gidildiğinde, arkasında Mardin'den kalkıp İstanbul'a çalışmaya gelen genç bir adamın portresi beliriyor. Abdulkadir Akkuş o genç işte. Tarih 1988! Arapça bildiği için tercümanlık yapıyor Laleli civarında. Bir dikim atölyesinde çalışıyor. 1991'de İstanbul Çarşısı'nda kendi dükkanını açıyor. Laleli piyasasına çalışıyor. Sonra ne mi yapıyor? İşler büyüdükçe Mardin'den 6 kardeşini daha çağırıyor yanına. 7 kardeş kafa kafaya verip işleri büyütüyorlar. Üretim denimle başlıyor ve hala da ana iş olarak devam ediyor. Tekstildeki iki şirketin (Akkuş Tekstil ve Akkuş Moda) 4 üretim tesisi var. Ambarlı bölgesindeki Regant Kimya tesisi ile birlikte 5 yerde üretim yapıyor. Grupta 700 kişi çalışıyor. Tesislerinin 2'si Mardin OSB'de. Orda çalışanlarının yazde 60'ı kadın. 'Mardinli genç kadınlara iş veriyoruz. Para kazanıyorlar, kendilerine güvenleri geliyor, ailelerine katkıda bulunuyorlar. Mardin'de kız çocukları baba eline, koca eline bakmasın diye fabrikalarımızda özellikle kadınlara iş imkanı sağlıyoruz' dedi."

     

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    Etiketler:
    piyasa, TL, dolar, Akkuş Group, AK Parti, Abdülkadir Akkuş, Türkiye
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