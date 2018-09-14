Cari açık temmuzda 1.75 milyar dolar oldu

Cari işlemler açığı, temmuzda 1 milyar 751 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, 12 aylık açık ise 54 milyar 560 milyon dolar oldu.

Merkez Bankası, temmuz ayına ilişkin cari işlemler dengesi verisini açıkladı. Cari işlemler açığı, bir önceki yılın temmuz ayına göre 2 milyar 960 milyon dolar azalarak 1 milyar 751 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda, on iki aylık cari işlemler açığı 54 milyar 560 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Bu arada Haziran verisi 2.97 milyar dolardan 3.04 milyar dolara revize edildi. Net hata noksan kalemi temmuzda 2.98 milyar dolar olurken, 7 aylık 'kaynağı belirsiz para girişi' 11.6 milyar dolar oldu.

TCMB tarafından yapılan açıklamaya göre, bu ayda ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre 2 milyar 533 milyon dolar azalarak 4 milyar 799 milyon dolara, birincil gelir dengesi açığı 25 milyon dolar azalarak 592 milyon dolara geriledi.

Hizmetler dengesinden kaynaklanan net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 673 milyon dolar artarak 3 milyar 593 milyon dolar olarak gerçekleşti. TCMB, bu gelişmede, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirlerin 578 milyon dolar tutarında artarak 3 milyar 62 milyon dolara yükselmesinin etkili olduğunu bildirdi.

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 28 milyon dolar azalarak 524 milyon dolar oldu. Bir önceki yılın Temmuz ayında 318 milyon dolar net giriş gösteren ikincil gelir dengesi kalemi, bu yılın aynı ayında 47 milyon dolar net giriş kaydetti.

DOĞRUDAN YATIRIM GİRİŞİ 707 MİLYON DOLAR

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 707 milyon dolar oldu. Portföy yatırımları 279 milyon dolar net çıkış kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 463 milyon dolar net satış, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında ise 115 milyon dolar net alış yaptığı görüldü.

© REUTERS / Fabian Bimmer/File Photo Cari açık haziranda 2.97 milyar dolar oldu

Yurtiçi yerleşiklerin yurtdışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 153 milyon dolar net geri ödeme gerçekleşti.

Diğer yatırımlarda 764 milyon dolar tutarında net giriş yaşandı.

Diğer yatırımlar altında, yurtiçi bankaların yurtdışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 701 milyon dolar, yurtdışı bankaların yurtiçindeki mevduatları da 737 milyon dolar net artış gösterdi.

Yurtdışından sağlanan kredilerle ilgili olarak bankalar 931 milyon dolar net geri ödeme yaparken, Genel Hükümet ve diğer sektörler, sırasıyla 56 milyon dolar ve 1 milyar 143 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi. Resmi rezervlerde bu ayda 2 milyar 424 milyon dolar rezerv artışı gözlendi.