MÜSİAD Ankara Başkanı Erdal: TV'de döviz fiyatları gösterilmesin

İş dünyası olarak Türk Lirası'nın ön plana çıkmasını istediklerini belirten MÜSİAD Ankara Başkanı İlhan Erdal, televizyonlarda alt yazı ile ve ekranlarda sabit olarak kurların gösterilmesi uygulamasından vazgeçilmesini önerdi.

MÜSİAD Ankara tarafından düzenlenen ve 2 Ekim'de başlayacak Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi'nde 15 ürün ilk kez görücüye çıkacak.

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MÜSİAD Ankara Başkanı İlhan Erdal, MÜSİAD Ankara Savunma Sanayi ve Havacılık Sektör Kurulu Başkanı Fatih Altunbaş ve diğer yönetim kurulu üyeleriyle birlikte, zirvenin tanıtımına ilişkin bir basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda Merkez Bankası'nın önceki gün aldığı faiz kararını ve dövizle kiralama, satışa getirilen yasaklamaları değerlendiren Erdal, iş dünyası olarak TL'nin ön plana çıkmasını istediklerini söyledi.

Dünya gazetesinden Filiz Coşkun'un aktardığına göre, kurlar çok hareketli olduğu için işi olanın da olmayanın da dövizle ilgili konuştuğunu dile getiren Erdal, "Bunun sürekli konuşulması iş dünyasını rahatsız ediyor. Bu konuyu doğrudan dövizle işi olan konuşsun" dedi.

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Bir çağrı yapan Erdal, televizyonlarda alt yazı ile ve ekranlarda sabit olarak kurların gösterilmesi uygulamasından vazgeçilmesini önerdi.

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Merkez Bankası'nın faizi 6.25 puan artırmasıyla birlikte, bankanın bağımsızlığı tartışmalarının gündemden düştüğüne dikkat çeken Erdal, buna karşılık faiz oranlarının geldiği noktanın yatırım ortamını güçleştirdiğinin altını çizdi.

Erdal, 2 Ekim'de başlayacak zirvede, ASELSAN, TAI gibi devlerin yanı sıra tedarikçilerin de bulunacağını söyledi. Zirvede aynı zamanda çoğu ilk kez olmak üzere 15 yeni projenin kamuoyuna tanıtılacağı bilgisini veren Erdal, Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşabilmesi için katma değerli teknolojik üretim yapmak zorunda olduğunu bildirdi.