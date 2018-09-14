MÜSİAD Ankara Başkanı Erdal: TV'de döviz fiyatları gösterilmesin

MÜSİAD Ankara tarafından düzenlenen ve 2 Ekim'de başlayacak Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi'nde 15 ürün ilk kez görücüye çıkacak.
Toplantıda Merkez Bankası'nın önceki gün aldığı faiz kararını ve dövizle kiralama, satışa getirilen yasaklamaları değerlendiren Erdal, iş dünyası olarak TL'nin ön plana çıkmasını istediklerini söyledi.
Dünya gazetesinden Filiz Coşkun'un aktardığına göre, kurlar çok hareketli olduğu için işi olanın da olmayanın da dövizle ilgili konuştuğunu dile getiren Erdal, "Bunun sürekli konuşulması iş dünyasını rahatsız ediyor. Bu konuyu doğrudan dövizle işi olan konuşsun" dedi.
'FAİZ ORANLARININ GELDİĞİ NOKTA YATIRIM ORTAMINI GÜÇLEŞTİRDİ'
Bir çağrı yapan Erdal, televizyonlarda alt yazı ile ve ekranlarda sabit olarak kurların gösterilmesi uygulamasından vazgeçilmesini önerdi.
Erdal, 2 Ekim'de başlayacak zirvede, ASELSAN, TAI gibi devlerin yanı sıra tedarikçilerin de bulunacağını söyledi. Zirvede aynı zamanda çoğu ilk kez olmak üzere 15 yeni projenin kamuoyuna tanıtılacağı bilgisini veren Erdal, Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşabilmesi için katma değerli teknolojik üretim yapmak zorunda olduğunu bildirdi.
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