Kayıt
16:26 14 Eylül 2018
Canlı Yayın
    Arama
    MÜSİAD Ankara Başkanı İlhan Erdal

    MÜSİAD Ankara Başkanı Erdal: TV'de döviz fiyatları gösterilmesin

    © AA / Aytaç Ünal
    Ekonomi
    URL'yi kısaltın
    0 325

    İş dünyası olarak Türk Lirası'nın ön plana çıkmasını istediklerini belirten MÜSİAD Ankara Başkanı İlhan Erdal, televizyonlarda alt yazı ile ve ekranlarda sabit olarak kurların gösterilmesi uygulamasından vazgeçilmesini önerdi.

    MÜSİAD Ankara tarafından düzenlenen ve 2 Ekim'de başlayacak Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi'nde 15 ürün ilk kez görücüye çıkacak.

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Raşit Aydoğan
    Erdoğan: Hiç kimsenin gözü kur tablosunda olmasın, büyük fotoğrafa bakın
    MÜSİAD Ankara Başkanı İlhan Erdal, MÜSİAD Ankara Savunma Sanayi ve Havacılık Sektör Kurulu Başkanı Fatih Altunbaş ve diğer yönetim kurulu üyeleriyle birlikte, zirvenin tanıtımına ilişkin bir basın toplantısı düzenledi.

    Toplantıda Merkez Bankası'nın önceki gün aldığı faiz kararını ve dövizle kiralama, satışa getirilen yasaklamaları değerlendiren Erdal, iş dünyası olarak TL'nin ön plana çıkmasını istediklerini söyledi.

    Dünya gazetesinden Filiz Coşkun'un aktardığına göre, kurlar çok hareketli olduğu için işi olanın da olmayanın da dövizle ilgili konuştuğunu dile getiren Erdal, "Bunun sürekli konuşulması iş dünyasını rahatsız ediyor. Bu konuyu doğrudan dövizle işi olan konuşsun" dedi.

    'FAİZ ORANLARININ GELDİĞİ NOKTA YATIRIM ORTAMINI GÜÇLEŞTİRDİ'

    Bir çağrı yapan Erdal, televizyonlarda alt yazı ile ve ekranlarda sabit olarak kurların gösterilmesi uygulamasından vazgeçilmesini önerdi.

    Merkez Bankası
    © REUTERS / Umit Bektas/File Photo
    Merkez Bankası faizi yüzde 24'e yükseltti, dolar sert düştü
    Merkez Bankası'nın faizi 6.25 puan artırmasıyla birlikte, bankanın bağımsızlığı tartışmalarının gündemden düştüğüne dikkat çeken Erdal, buna karşılık faiz oranlarının geldiği noktanın yatırım ortamını güçleştirdiğinin altını çizdi.

    Erdal, 2 Ekim'de başlayacak zirvede, ASELSAN, TAI gibi devlerin yanı sıra tedarikçilerin de bulunacağını söyledi. Zirvede aynı zamanda çoğu ilk kez olmak üzere 15 yeni projenin kamuoyuna tanıtılacağı bilgisini veren Erdal, Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşabilmesi için katma değerli teknolojik üretim yapmak zorunda olduğunu bildirdi.

    İlgili konular:

    MÜSİAD Başkanı: Kurda 4.30'un üstü köpük
    MÜSİAD ABD'den senatörlere mektup: Ticari ilişkiler sekteye uğramasın
    Etiketler:
    televizyon, Kur, faiz, döviz, Savunma Sanayi, Merkez Bankası, MÜSİAD, İlhan Erdal, Ankara
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    3 iPhone modeli için yolun sonu
    3 iPhone modeli için yolun sonu
    Karikatür
    Brezilya Teknik Direktörü’nden Trump’a çarpıcı yanıt
    ABD Başkanı Donald Trump
    Trump'ın ticaret savaşı nasıl sonuçlar doğurur?
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet