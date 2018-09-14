Rus VTB bankasından 4 adımda dolardan vazgeçme planı

Rus VTB Bankası Andrey Kostin, ABD'nin döviz kurunu silah olarak kullanmaya devam etmesi halinde Rusya için ulusal para birimleriyle ticarete geçişin kaçınılmaz olacağını ifade etti. Kostin, dolardan vazgeçmek için 4 adımlı bir plan da önerdi.