Rus VTB bankasından 4 adımda dolardan vazgeçme planı

İzvestiya gazetesine verdiği demeçte ABD'nin yaptırım politikası nedeniyle son dönemde ciddi olarak ele alınan ulusal para birimleriyle ticaret konusunu değerlendiren Andrey Kostin, Washington'un mevcut tutumunun devamı halinde ulusal para birimlerine geçişin kaçınılmaz olacağını vurguladı.
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Bu kapsamda 4 adımlı bir plan öneren Kostin, ilk olarak ithalat-ihracat operasyonlarında euro, yuan veya rubleye geçilmesi gerektiğini söyledi.
İkinci adımda Rus holdinglerinin yurtdışındaki hukuki adreslerinin Rusya'nın yetki alanına taşınmasını teklif eden Kostin, yurtdışında kayıtlı şirketlerin yaptırımlar nedeniyle hedeflerine ulaşmasının daha zor olduğunun altını çizdi.
Üçüncü öneri olarak Euro tahvillerini azami miktarda Rusya pazarına kaydırma ve Euroclear sisteminde ana mevduat oluşturmaktan vazgeçme fikrini sunan Kostin, "Planın dördüncü maddesi, fon piyasasındaki tüm katılımcıların lisanslamasını hepsinin aynı kurallar altında çalışabileceği şekilde gerçekleştirmek" ifadelerini kullandı.
© Sputnik / Aleksand Demiyanchuk
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