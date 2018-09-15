Çin’den Venezüella’ya destek vurgusu: 'Geçmişte olduğu gibi destekleyeceğiz'

© REUTERS / Denis Balibouse Venezüella: Yeni mekanizmalar bulmak için Türkiye, Rusya ve Çin ile çalışacağız

Resmi ziyaret kapsamında dün Çin’e gelen Venezüella Devlet Başkanı Maduro, başkent Pekin’de Tienanmın Meydanı’ndan bulunan Büyük Halk Salonu'nda resmi törenle karşılandı. Yabancı basına kapalı olarak yapılan ziyaret çerçevesinde Maduro, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Çin Başbakanı Li Kıçiang ile ayrı ayrı görüştü.

Venezüellalı mevkidaşıyla yaptığı görüşmede, ikili ilişkileri geliştirmeye öteden beri önem verdiklerini belirten Çin Devlet Başkanı Şi, dünyanın yeni belirsizlikler ve istikrarsızlar ile karşılaştığı şu günlerde iki ülkenin, karşılıklı çıkarlara dayalı ortak kalkınma ile dostluk ve karşılıklı güveni teşvik etmenin yanı sıra Çin-Venezüella kapsamlı stratejik ortaklık ilişkilerini daha ileri seviyelere çıkarmak için birlikte çalışması gerektiğini vurguladı.

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Venezüella’nın Çin’in çıkar ve endişelerini anlamasını takdir ettiklerini anlatan Şi, "Venezüella hükümetinin ülkeye istikrar ve kalkınma arayışı yönünde sarf ettiği çabaları geçmişte olduğu gibi destekleyeceğiz" dedi.

Şi, ayrıca iki ülkenin çoklu koordinasyon ve iş birliği ile Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası örgütlerle iletişimini güçlendirmesi gerektiğine işaret ederek, Çin ve Venezüella'nın gelişmekte olan ülkelerin meşru hak ve çıkarlarını korumak için küresel yönetim sisteminin inşa ve reformuna aktif şekilde katılmasının önem taşıdığını belirtti.

MADURO'DAN İPEK YOLUNU CANLANDIRACAK KUŞAK VE YOL PROJESİNE DESTEK

Maduro da Çin ve Venezüella’nın ikili ilişkilerinin bir dizi sınamadan geçtiğine değinerek, Çin ziyareti sırasında ülkesinin ulusal ekonomi planıyla uyumlu şekilde birçok alanda fikir birliğine vardıklarını kaydetti. Çin’e uzun dönemli destek ve anlayışı için teşekkürlerini ileten Maduro, tarihi İpek Yolu’nun yeniden canlandırmayı hedefleyen Kuşak ve Yol projesinin inşasının yanı sıra etkin finans yöntemlerinin keşfi, enerji ve üretim kapasitesinde iş birliğinin güçlendirilmesini arzu ettiklerini anlattı.

Görüşmeden sonra iki devlet başkanı, ülkeler arası bazı anlaşmaların imza törenine katıldı.

ÇİN İLE VENEZÜELLA ARASINDA 'KAZAN-KAZAN AMAÇLI TİCARİ İŞBİRLİĞİ'

Maduro'nun Çin Başbakanı Li ile yaptığı görüşmede ise Pekin yönetimi destek mesajını yineledi. Çin Başbakanı Li, Venezüella’nın ekonomik kalkınmasını desteklediklerini ve Maduro yönetimine her ne yardım gerekiyorsa sunacaklarını belirterek, ikili ilişkileri ve iş birliğini sürekli teşvik edeceklerini bildirdi. Li ayrıca Çin’in Venezüella ile eşitlik ve kazan-kazan amaçlı ticari ve ekonomik sürdürülebilir iş birliğini devam ettirmek istediğini kaydederek, Venezüella’ya destek politikası ve yasal koruma sağlamasını umduklarını aktardı.

Venezüella Devlet Başkanı Maduro da Çinli şirketlerin ülkesinin ekonomik kalkınmasında aktif rol almasından memnuniyet duyduklarını ve Çin ile tüm alanlarda iş birliğini ilerletmeyi arzu ettiklerini vurguladı.

Dört günlük resmi ziyaret kapsamında Çin’e gelen Maduro'nun, pazar günü bu ülkedeki temaslarını tamamlaması bekleniyor.