Otomobil üretimi ağustos ayında yüzde 42 düştü

Ağustos ayında otomobil üretimi yüzde 42 düşüşle 29 bin 289 adete geriledi. Aynı ay otomotiv sektöründeki toplam üretim ise yüzde 34 azalma kaydetti.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2018'in ocak-ağustos dönemine ait üretim, ihracat ile pazar verilerini açıkladı.

Buna göre, ağustosta toplam üretim bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 34 azalarak 41 bin 175 adet, otomobil üretimi de yüzde 42 düşüşle 29 bin 289 adet oldu.

Bu yılın ocak-ağustos dönemine bakıldığında, toplam üretim, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5 azalarak 1 milyon 34 bin 97 adet, otomobil üretimi de yüzde 9 düşerek 683 bin 69 adet düzeyinde gerçekleşti.

Toplam pazar, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 53 daralarak 35 bin 174 adet oldu. Yüzde 51 daralan otomobil pazarı da 26 bin 976 adet olarak kayıtlara geçti.

Ocak-ağustos dönemine bakıldığında, toplam pazar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 azalarak 455 bin 943 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı, yüzde 19 oranında azaldı ve 344 bin 870 adet oldu.