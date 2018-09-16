'Firmalar kurdaki artıştan dolayı teknik iflas yaşamayacak'

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GSO Danışma Kurulu Başkanı Abdulkadir Konukoğlu ve GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile gerçekleştirmiş oldukları görüşmeler sonucu daha önceden dövizle borçlanan şirketlerin 2023 yılı sonuna kadar kurdaki artıştan kaynaklı teknik iflas yaşamalarının önüne geçilmesi sağlandı.

ERDOĞAN VE ALBAYRAK İLE GÖRÜŞTÜLER

Gaziantep Sanayi Odası'nın sadece Gaziantep'in değil, Türkiye ekonomisinin önünü açacak projelere imza attığını ve öneriler sunduğunu kaydeden GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, "Ülke olarak zor bir süreçten geçiyoruz ve sorumluluklarımız çerçevesinde tüm kanallarımızla sorunların çözümüne odaklandık. Döviz kuru, yüksek faiz oranları ve artan enflasyonla birlikte şirketlerimizin yaşadığı sorunları yetkili mercilerle paylaşıyor ve iş dünyamızı rahatlatacak adımlar atıyoruz. Bu bağlamda teknik iflas konusunda Danışma Kurulu Başkanımız Sayın Abdulkadir Konukoğlu ve Meclis Başkanımız Sayın Adil Sani Konukoğlu'nun Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak ile gerçekleştirmiş oldukları görüşmeler sonuç verdi ve kur farkından doğabilecek mağduriyetlerin giderilmesine yönelik yeni bir düzenleme yapıldı" dedi.

"Uzun vadeli borçlanmalarla ilgili şirketlerimizi doğrudan etkileyebilecek bir sorunu çok şükür çözmüş bulunuyoruz" diyen Ünverdi, "Daha önce döviz ile makine, ekipman ya da yatırım yapmak gibi farklı sebeplerle borçlanan firmalarımız kurdaki artışla birlikte kayıtlı olan sermayelerinin çok üzerinde borçlu görünmeye başladılar. Böylesi bir durumda yasa gereği şirketin iflası istenebiliyordu. Yapılan düzenlemeyle eski kur bedelleri üzerinden borçlanıp da bilanço hesaplarında borcu sermayesinin çok üstünde görünen firmalarla ilgili 2023 yılı sonuna kadar döviz kuru farkı zararları yansıtılmayacak" diye konuştu.

'YABANCI PARA CİNSİ YÜKÜMLÜLÜKLERDEN DOĞAN ZARARLAR DİKKATE ALINMAYACAK'

Ünverdi, yayımlanan tebliğle ilgili şu açıklamalarda bulundu:

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"Dövizdeki aşırı yükselme ve ekonomide meydana gelen gelişmeler dolayısıyla birçok şirketimizin yaşamış olduğu kur farkı sorunu ve oluşan teknik zararların önlenmesine yönelik; sermaye kaybı veya borca batık olma gibi durumların şirketlerin mağduriyetine sebep olmaması için Odamız tarafından yapılan girişimler üzerine 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376. Maddesinin Uygulanması konulu bir tebliğ yayımlanmıştır. 15 Eylül 2018 Cumartesi tarihli 30536 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre sermayenin kaybı veya borca batık olma durumlarında uyulacak usul ve esaslar belirlenmiş bulunmaktadır. Tebliğin geçici 1. Maddesi gereği sermaye kaybı veya borca batık olma durumuna ilişkin yapılan hesaplamalarda henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı ve zararlarının dikkate alınmayacağı belirtilmiştir".