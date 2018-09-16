Kayıt
11:10 16 Eylül 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Ekonomist Nouriel Roubini

    'Kriz kahini' Roubini'ye göre finansal krize neden olabilecek 10 gerekçe

    © Fotoğraf : Twitter
    Ekonomi
    URL'yi kısaltın
    0 11

    'Kriz kahini' olarak da bilinen ekonomist Nouriel Roubini finansal krize neden olabilecek 10 gelişmeyi sıraladı.

    ABD'de büyük bütçe açıkları, Çin'in gevşek maliye-kredi politikaları ve Avrupa'nın ılımlı toparlanmayı sürdürmesi göz önüne alındığında küresel büyümenin gelecek sene de muhtemelen devam edeceğini belirten Roubini, 2020'ye gelindiğinde ise koşulların finansal krize yol açabileceğini ifade etti.

    Bloomberg HT'nin Marketwatch'tan aktardığı habere göre, Roubini krize yol açabilecek 10 gerekçeyi şu şekilde sıraladı:

    dolar, tl
    © REUTERS / Murad Sezer/Illustration/File Photo
    Uğur Gürses: Daha krizin başındayız
    1- ABD'de yıllık büyümeyi yüzde 2'nin üzerinde potansiyelinin üzerine iten mali teşvik politikaları sürdürülebilir değil. 2020'ye gelindiğinde teşvikler sona erecek ve büyüme yüzde 3'ten yüzde 2'nin altına gerileyecek.

    2- Teşviklerin zamanlaması doğru olmadığı için ABD ekonomisi şu anda aşırı ısınıyor, enflasyon hedefin üzerine yükseliyor. Fed fonlama faiz oranını 2020'ye kadar en az yüzde 3.5'lere yükseltecek. Bu da kısa ve uzun vadeli faiz oranlarının yanı sıra doları yükseltecek.

    Enflasyon diğer önemli ekonomilerde de yükseliyor. Artan petrol fiyatları da ek enflasyonist baskıya neden oluyor. Bu da diğer Merkez Bankaları'nın Fed'i normalleşme konusunda takip etmesi anlamına geliyor. Bu durum küresel likiditeyi azaltacak ve faizlerde yukarı yönlü baskıya neden olacak.

    'TİCARET SAVAŞLARI BÜYÜMEDE YAVAŞLAMA VE ENFLASYONA YOL AÇACAK'

    3- Trump hükümetinin Çin, Avrupa, Meksika, Kanada ve diğerleriyle ticaret savaşları muhtemelen artacak, bu da büyümede yavaşlama ve yüksek enflasyona yol açacak.

    A person gets out of the World Trade Organization (WTO) headquarter in Geneva (File)
    © AFP 2018 / FRED DUFOUR
    Trump 'Dünya Ticaret Örgütü'nden çekilmekle' tehdit etti
    4- ABD'nin diğer uyguladığı politikalar da stagflasyonist baskı yapmaya devam edecek. Bu durum, Fed'in daha fazla faiz artışını tetikleyecek.

    5- Dünyanın geri kalanında ABD'nin korumacılık politikasına karşılık verilmesiyle muhtemelen büyümeler yavaşlayacak.

    Hali hazırda kırılgan durumda olan gelişen ülke piyasaları da korumacılık ve ABD'de sıkı para politikasından olumsuz etkilenecek.

    6- Avrupa da para politikalarda sıkılaşma ve ticaret kırılmaları nedeniyle yavaş büyümeden etkilenecek. Dahası İtalya gibi ülkelerdeki popülist politikalar borç dinamiklerinde sürdürülemezliğe neden olabilir. Küresel koşullarda yeni bir sıkıntı olması, İtalya ve bazı ülkeleri Avrupa Birliği'nden çıkmaya zorlayabilir.

    7- ABD ve küresel hisse senedi piyasalarında köpük var. ABD'de fiyat/kazanç oranları tarihi ortalamaların yüzde 50 üzerinde. Hazine tahvilleri çok pahalı. Bazı gelişen ve gelişmiş piyasalarda kullandırılmış kaldıraç oranları aşırı yüksek.

    Küresel 'fırtına bulutları' yaklaşmaya başladığında gelişen ülke hisse senedi piyasaları, emtialar, sabit getirili varlıklarda düzeltme devam edecek. Geleceği fiyatlayan yatırımcılar 2020'de büyümenin yavaşlamayası bekleyecek, piyasalar 2019'da riskli varlıkları yeniden fiyatlandıracak.

    'BİR SONRAKİ KRİZ DAHA ŞİDDETLİ VE UZUN OLACAK'

    8- Bir düzeltme olduğunda likiditede azalma riski ve panik satışları daha da sertleşecek. Aşırı yüksek frekanslı/algoritmik trading emirleri ani çökme ihtimalini de arttıracak

    Ekonomi, büyüme
    © AA /
    ‘Türkiye’deki durum, hemen küresel finansal krize yol açacak gibi durmuyor’
    9- ABD Başkanı Trump büyüme oranının yüzde 4 olduğu dönemde dahi Fed'e saldırıyordu. Büyüme oranının muhtemelen yüzde 1'in altına ineceği seçim senesi olan 2020'de ne olacağını düşünmek gerek.

    Çin'le ticaret savaşını başlatan Trump'ın yeni hedefi İran olabilir. Böyle bir askeri gerilim stagflasyonist jeopolitik şoku tetikler. Bu da küresel resesyon ihtimalini daha da keskinleştirir.

    10- Son olarak; yukarıda sıralanan ihtimallerden biri gerçekleştiğinde politika araçları yetersiz kalacak. Mali teşvik için alan şimdiden sınırlı durumda, geleneksel olmayan para politikaları da şişirilmiş bilançolar ve faiz düşürmek için alan kalmaması nedeniyle sınırlı olacak. 2008 yılında politika yapıcıların sert düşüşü önlemek için politika araçları vardı, bu kez toplam borç oranlarının önceki krize göre daha yüksek olması nedeniyle politika yapıcıların bir sonraki krizde elleri bağlanacak."

    Roubini bir sonraki kriz ve resesyonun son krize göre daha şiddetli ve daha uzun olacağını da sözlerine ekledi.

    İlgili konular:

    Ekonomist Boratav: Bundan sonra ekonomide sırf kötü haber duyacağız
    Prof. Boratav: Ciddi bir krizin başlangıç aşamasındayız
    TL'deki kriz gelişmekte olan ülkelere sıçrıyor
    İYİ Parti'den 'en derin ekonomik kriz' uyarısı
    Etiketler:
    kriz, enflasyon, ekonomi, ticaret savaşları, Merkez Bankası, Fed, Nouriel Roubini, Çin, ABD, Avrupa
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    ABD'de etkili olan Florence kasırgası
    Son 20 yılın en şiddetli kasırgası Florence’in vurduğu ABD’den kareler
    Karikatür
    ABD Enerji Bakanı: Washington, enerjiyi baskı aracı olarak kullanma hakkına sahip
    ABD Başkanı Donald Trump
    Trump'ın ticaret savaşı nasıl sonuçlar doğurur?
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet