İthalatta gözetim uygulaması kapsamında, debriyajlar ile aksam ve parçalarına ilişkin birim gümrük kıymeti belirlendi.

Ticaret Bakanlığı'nın İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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Tebliğe göre, debriyajlar ile aksam ve parçalarına ilişkin belirlenen gümrük kıymetinin altında olanların ithalatında ileriye yönelik gözetim uygulaması yürütülecek.

Bu kapsamda, kilogram başına birim gümrük kıymeti debriyajlar için 9 dolar olarak belirlendi. Aksam ve parçalardan debriyaj diski ve baskı komplesi için 9 dolar, diğerleri için 2 dolar birim gümrük kıymeti uygulanacak.

Söz konusu ürünler, Ticaret Bakanlığı'nca düzenlenecek gözetim belgesiyle ithal edilecek. Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi 6 ay olacak.