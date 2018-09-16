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    iPhone XR

    iPhone'un en üst versiyonu Türkiye'de 16 bin TL'ye satılacak

    © REUTERS / Stephen Lam
    Ekonomi
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    Apple, yeni iPhone'larını dünyaya tanıttığı andan itibaren Apple Store Türkiye üzerinde satışta olan mevcut iPhone, iPad, Macbook, Airpods hatta lightning kabloya kadar bütün ürünlerine zam yaptı. Apple'ın en yüksek modeli iPhone XS Max, yaklaşık 16 bin TL'ye satılıyor.

    Apple henüz yeni iPhone'larının Türkiye fiyatlarını açıklamadı ancak yeni iPhone'ların tanıtıldığı gün pek çok Apple ürününe zam yapıldı. Diğer yandan Apple'ın ürünlerini pasaport kayıtsız olarak yurt dışından Türkiye'ye getiren spot ürünlerin fiyatları da belli oldu.

    Apple Tanıtım Lansmanı
    © REUTERS / STEPHEN LAM
    Yeni Apple ürünleri tanıtıldı, Türkiye'deki ürünlere zam geldi
    Hürriyet'in aktardığı habere göre, ön siparişe sunulan iPhone XS Max, 11.999 TL'den başlayan fiyat etiketiyle alıcısını bekliyor.

    XS Max'in 256 GB'lık versiyonu 13.999 TL'den satışa sunuldu.

    Apple'ın piyasaya sunduğu en pahalı model ise XS Max'in 512 GB'lık versiyonu oldu. 15.999 TL olarak listelenen iPhone XS Max yaklaşık 16 bin TL'ye satılıyor.

    Apple, yeni iPhone'larını dünyaya tanıttığı gece Türkiye'de satışta olan mevcut iPhone, iPad, Macbook ve hatta Airpods'a kadar pek çok ürününün fiyatına da zam yaptı.

    iPhone 6S Plus

    Eski fiyat: 3299 TL

    Zamlı fiyat: 4199 TL

    iPhone 7

    Eski fiyat: 4199 TL

    Zamlı fiyat: 4999 TL

    iPhone 7 Plus

    Eski fiyat: 4999 TL

    Zamlı fiyat: 6299 TL

    iPhone 8

    Eski fiyat: 5199 TL

    Zamlı fiyat: 6499 TL

    iPhone 8 Plus

    Eski fiyat: 5899 TL

    Zamlı fiyat: 7499 TL

    Airpods

    Eski fiyat: 999 TL

    Zamlı fiyat: 1349 TL

    Lightning konnektörlü Earpods (Standart kulaklık)

    Eski fiyat: 169 TL

    Zamlı fiyat: 249 TL

    Apple Watch Series 3

    Eski fiyat: 1999 TL

    Zamlı fiyat: 2499 TL

    1 metre Lightning — USB kablo

    Eski fiyat: 109 TL

    Zamlı fiyat: 149 TL

    13 inç Macbook Air

    Eski fiyat: 5499 TL

    Zamlı fiyat: 7999 TL

    21.5 inç iMac

    Eski fiyat: 6499 TL

    Zamlı fiyat: 9399 TL

    En üst seviye iMac Pro

    Eski fiyat: 70 bin TL

    Zamlı fiyat: 119 bin TL

    Apple TV 4K

    Eski fiyat: 1199 TL

    Zamlı fiyat: 1799 bin TL

    Yeni iPad 9.7 32 GB

    Eski fiyat: 1899 TL

    Zamlı fiyat: 2799 bin TL

    iPad Pro 10.5 64 GB

    Eski fiyat: 3699 TL

    Zamlı fiyat: 5399 bin TL

    iPad Pro 12.9 64 GB

    Eski fiyat: 4499 TL

    Zamlı fiyat: 6649 bin TL

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    Etiketler:
    zam, iPhone, Apple, Türkiye
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