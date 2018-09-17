İki alüminyum üreticisi konkordato talep etti

Türkiye’nin en büyük alüminyum firmalarından Burak Alüminyum ile Teknik Alüminyum için tedbir kararları verildi, konkordato komiserleri heyeti atandı.

© Fotoğraf : Twitter Keskinoğlu'nun konkordato sürecinde yeni gelişme

Türkiye'nin en büyük alüminyum firmalarından ikisi konkordato talep etti. Temeli 95 yıl önce atılan Burak Alüminyum ile Türkiye'nin ilk alüminyum levha üreticisi olarak 1960'lı yıllarda kurulan Teknik Alüminyum için tedbir kararları verildi; konkordato komiserleri heyeti atandı.

Her iki şirket de aynı zamanda, en büyük ihracatçı firmalar listesinde ilk 100'de yer alıyor. Anılan şirketlerden Teknik Alüminyum'un 400 milyon lira, Burak Alüminyum'un ise 300 milyon lira borcu bulunuyor.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, temeli 1960'da atılan Teknik Alüminyum San. AŞ ve şirketin çoğunluk hissedarı İbrahim Kölük, yapılan icra takipleri sonrası konkordato talebinde bulundu. Avukat Şevket Çelik'in 3 Eylül tarihli dava dilekçesini mahkeme 2 gün sonra karara bağladı.

BORÇ 400 MİLYON LİRA

Dava dilekçesine göre, şirketin yaşadığı mali sıkıntının gerisinde artan borç yükü, piyasa koşulları ve yapılan icra takipleri gösterildi. 400 milyon lira borçla konkordato talebinde bulunan şirketin yüzde 79,03'ü İbrahim Kölük'e kalan kısım ise Teknik Alüminyum'u kuran Başer Ailesine ait.

© AFP 2018 / Yuri KADOBNOV Mücevher firması Gilan, konkordato ilan etti

Dava dilekçesine göre, şirket için 4 ay önce satış planı gündeme geldi. Sektörün bir diğer oyuncusu ile 77,5 milyon dolara el sıkışıldı. Ancak satış işlemi gerçekleşmedi.

ÜÇ KİŞİLİK KOMİSER HEYETİ

Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, dünyanın 48 ülkesine ürünleri ihraç edilen şirket ve sahibi için tedbir kararı verdi; yeni icra takibi yapılmasını da yasakladı. Şirket faaliyetlerinin denetimi için de Birce Arslandoğan, Aziz Ş. Yanık ve Prof. Dr. Sezai Dumanoğlu'ndan oluşan üç kişilik geçici konkordato komiser heyeti atandı. 10 yıl kadar önce Çorlu'da kurduğu dev üretim tesisini devreye alan şirketin 233 çalışanı bulunuyor.

© Fotoğraf : Hotiç Hotiç konkordato ilan etti

Konkordato talep eden bir diğer şirket ise Burak Alüminyum San. ve Tic. AŞ. Şirketin temeli 1923 yılında Trabzon Şalpazarı'nda atıldı. İstanbul Anadolu 3. Asliye Tic. Mahkemesine konkordato talebinde bulunan şirket; hacizlere karşı korumaya alındı. Şirket faaliyetlerinin denetimi için de üç kişilik geçici konkordato komiser heyeti atandı.

Av. Satılmış Şahin'in mahkemeye sunduğu dava dilekçesine göre, 300 milyon lira borcu bulunan şirketin, yaşanan yönetimsel sıkıntılar nedeni ile mali darboğaza girdiği kaydediliyor. Sektörün önemli oyuncuları arasında yer alan Burak Alüminyum, ürünlerini 50'ye yakın ülkeye ihraç ediyor. Şirket, 7 yıl önce Lüleburgaz'da yeni bir üretim tesisi devreye aldı.