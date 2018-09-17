Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a İş Bankası tepkisi: Hisseleri Varlık Fonu'na devretmeyi mi planlıyor?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "CHP, İş Bankası hisselerinin yüzde 28’inin sahibi durumunda. Atatürk’ün bu tür bir varlığı herhangi bir siyasi partinin etiketi altına giremez. Girse girse hazineye girer" ifadesine tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Hisseleri Varlık Fonu'na devretmeyi mi planlıyor?" dedi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kemal Kılıçdaroğlu, Mustafa Kemal Atatürk'ün yasal temsilcisi konumunda olduklarını belirtti ve İş Bankası'nda bulunan hisseleri nedeniyle herhangi bir kazanç sağlamadıklarını söyledi.

Söz konusu gelirin Türk Tarihi Kurumu (TTK) ve Türk Dil Kurumu'na (TSK) gittiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Vasiyet bu yönde. Kenan Evren de böyle yapmıştı. Mustafa Kemal'in hisselerini devretmişti, sonra dava açıldı ve biz kazandık" ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın söz konusu açıklamayla ne planladığını anlayamadıklarını vurgulayarak "Hisseleri Varlık Fonu'na devretmeyi mi planlıyor?" diye sordu.

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