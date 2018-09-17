Kayıt
13:46 17 Eylül 2018
Canlı Yayın
    Arama
    TİM Başkanı İsmail Gülle

    İhracatçılar daha fazla döviz tutmak istiyor

    © AA / TİM
    Ekonomi
    URL'yi kısaltın
    0 01

    İhracatçılar, ihracat bedellerinin Türkiye'ye getirme süresinin 180 günden 360 güne çıkarılmasını ve söz konusu bedellerin de yüzde 80'inin bankaya satılma zorunluluğunun yüzde 40'a çekilmesini istiyor.

    İhracatçılar, eylül ayı başında yürürlüğe giren ihracat bedellerinin yurda getirilme esaslarını düzenleyen Türk parası kıymetini koruma hakkında tebliğe yeni öneri getirdi.

    ticaret, ihracat, ithalat, ekonomi
    © REUTERS / Fabian Bimmer/File Photo
    İhracat bedeli 6 ay içinde Türkiye'ye getirilecek, yüzde 80'i bankaya satılacak
    Öneriler arasında ihracat bedellerinin Türkiye'ye getirme süresinin 180 günden 360 güne çıkarılması, söz konusu bedellerin de yüzde 80'inin bankaya satılma zorunluluğunun yüzde 40'a çekilmesi var.

    Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) İsmail Gülle, "Hazine ve Maliye Bakanımız sayın Berat Albayrak'la geçen hafta yaptığımız görüşmede tebliğ ile ilgili 10 çözüm önerisi sunduk" dedi.

    Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini, bu dönemden daha çok ihracat ile çıkılacağını belirten Gülle, Albayrak'a sunduklarını ifade ettiği önerileri şöyle sıraladı:

    1. İhracatçılarımızın daha uzun vade ile çalıştıkları müşterilerini kaybetmemeleri için 180 günlük süre 360 gün olarak değiştirilmeli.
    2. İhracat bedelinin bankaya satıılması zorunlu olan yüzde 80'lik kısmı yüzde 40'a çekilmeli.
    3. Kâr marjı düşük sektörlerde kambiyo zararı oluşma tehlikesi nedeniyle, ihracat bedellerinin Dövize çevrilmesinde döviz kuru sabit tutulmalı.
    4. Transit ticaret, özel fatura ile ihracat (bavul ticareti) ve mikro ihracat kapsamında yapılan ihracatın tebliğ kapsamına girip girmediği netleştirilmeli.
    5. Serbest bölgelerin KKDF düzenlemesinde olduğu gibi döviz kredi işlerinde de 'yurtiçi' olarak değerlendirilmeli.
    6. Tebliğ hükümlerinin 6 ay olan geçerlilik süresi uzatılmamalı.
    7. Tescil tarihi, fiili çıkış tarihi, ihracat bedelinin yurda geliş tarihi gibi konularda oluşabilecek tereddütler ihracatçımız lehine giderilmeli.
    8. Güvenilir bankacılık sistemi olmayan ülkelerle yapılan ihracat işlemlerinde, dövizin yurda getirilmesinde bizleri koruyan yöntemler ortaya konulmalı.
    9. Döviz kurlarında rekabetçi ortam olmaması nedeniyle paranın başka bankaya transfer edilip satılabilmesine imkan tanınmalı.
    10. Bu tebliğ hükümlerine uymayanlarr hakkında ihracat rayiç bedelinin yüzde 5'i kadar idari para cezası yaptırımı makul bir düzeye indirilmeli.

    'BÜROKRATİK YÜK GETİRMEMELİ'

    TİM, İsmail Gülle
    © AA /
    TİM Başkanı Gülle, ihracat kararını değerlendirdi: Şaşırtıcı, belli alanlarda sıkıntı yaratır
    Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın talepleri dinleyerek kısa vadede yapılabilecekler konusunda gerekli notları aldığını bu taleplerin tebliğle karşılanabileceğini ifade ettiğini kaydeden Gülle, "Nitekim 6 Eylül tarihli bir yazılı talimat ile fiili ihracı tebliğ öncesinde yapılmış fakat tahsilatı tebliğden sonra yapılacak işlemler kapsam dışında tutuldu. Ayrıca, ihracatçının ithalat bedeli ve kredi ödemelerinin de ihracat bedelinin alışı yapılmadan bankalarca mahsup edileceğine dair bir düzenleme yapıldı" dedi.

    Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yeni bir genelge üzerinde çalışma yaptığını ve TİM'den de konuyla ilgili görüş istendiğini bildiren Gülle, genelgenin ihracatçıya ciddi bir bürokratik yük getirmemesinin büyük önem arz ettiğini ifade etti. Gülle sözlerini şöyle sürdürdü:

    'TİCARET NEHİR GİBİ, YATAĞINI DEĞİŞTİRMEYE KALKARSAN KURUR'

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Murat Kula
    Erdoğan'dan talimat: Döviz üzerinden belirlenen gayrimenkul bedelleri 30 gün içinde TL'ye çevrilecek
    "Örnek vermem gerekirse; genellgenin çok fazla prosedür içermemesi ve kolay uygulanabilir olması ihracatçılar açısından çok önemli. Örneğin, genelgenin ilgili maddesinde, efektif, yani elden getirilen paranın yatırılması için çok fazla prosedür yer alıyor. Bu transferler, zaten KOBİ'lerimiz tarafından sistemin iyi işlemediği yerlere yapılan ihracatın bedelleri. Dolayısıyla, en basit şekliyle paranın hesaba yatırılmasının yeterli olması gerektiği kanaatindeyiz. Pasaport fotokopisi, Nakit Beyan Formu alınması gibi koşulların da ihracatçılarımız için ilave bir süreç yaratacağı konusunda endişelerimiz bulunuyor."

    "Ticaret nehir gibidir, yatağını değiştirmeye kalkarsan kurur" diyen Gülle, "Biz ihracatçılar, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetimizin sunduğu maddi ve manevi destek ve teşvikler konusunda minnettarız. Bugüne kadar bu motivasyonla büyük başarılara imza attık. İnşallah önümüzdeki dönemlerde daha da büyük başarılarımız olacak" diye konuştu.

    İlgili konular:

    MÜSİAD Ankara Başkanı Erdal: TV'de döviz fiyatları gösterilmesin
    Döviz mevduatı, TL'yi geçti
    Ağustos ayı ihracat rakamları açıklandı
    Etiketler:
    ihracat, Türk Lirası, döviz, Hazine ve Maliye Bakanlığı, TİM, Berat Albayrak, İsmail Gülle, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Florence Kasırgası'nda ölenlerin sayısı 17'ye yükseldi
    Florence Kasırgası'nda ölenlerin sayısı 17'ye yükseldi
    Karikatür
    ABD Enerji Bakanı: Washington, enerjiyi baskı aracı olarak kullanma hakkına sahip
    ABD Başkanı Donald Trump
    Trump'ın ticaret savaşı nasıl sonuçlar doğurur?
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet